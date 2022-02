Martinovic schießt Waldhof Mannheim zum Sieg gegen Berlin

Der SV Waldhof Mannheim ist weiter mitten drin im Aufstiegsrennen der 3. Liga: Gegen Viktoria Berlin gewannen die Mannheimer in einem umkämpften Spiel mit 3:2 (2:2).

Nach zweimal Rückstand das Spiel noch gedreht: die Elf von Patrick Glöckner siegte am 25. Spieltag mit 3:2 im Heimspiel gegen Viktoria Berlin. Brooklyn Ezeh brachte die Gäste mit einem Doppelpack zweimal in Führung (1./37. Minute), Marc Schnatterer (3.) und Joseph Boyamba (42./Elfmeter) glichen jeweils aus. Und Torjäger Dominik Martinovic sorgte für den Siegtreffer (85.). Damit hält der SVW, nach zuvor zwei sieglosen Ligaspielen, mit nun 41 Punkten den Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Zwei Tore nach drei Minuten

Gegenüber dem 1:1-Unentschieden im Spitzenspiel gegen Meppen hatte Trainer Glöckner sein Team auf einer Position verändert: Für Niklas-Wilson Sommer stand Boyamba in der Startelf. Das Spiel war noch keine Minute alt, da ging Viktoria Berlin schon in Führung: Den ersten Angriff verlängerte Berlins Lucas Falcao auf Brooklyn Ezeh, der am langen Pfosten lauerte und den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Blitzstart für die Viktoria! Aber die Gastgeber zeigten sich wenig beeindruckt, und glichen im Gegenzug direkt aus: Routinier Marc Schnatterer wurde von Marcel Costly mit einem Steilpass bedient und konnte völlig freistehend, am Berliner Keeper vorbei, den Ball ins Tor schieben (3. Minute). Die 6.112 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion sahen einen Start ohne Abtasten.

Boyamba gleicht erneute Berliner Führung aus

Im Anschluss wurden die Mannheimer zunehmend spielbestimmend und drängten die Berliner an den eigenen Strafraum. Der SVW konnte aus der Überlegenheit aber zunächst nichts weiter Zählbares machen. Die Berliner waren in der Defensive beschäftigt und kamen nur noch selten vor das Mannheimer Tor. Umso überraschender die erneute Berliner Führung - und wieder stand Ezeh im Mittelpunkt: Er verwandelte einen direkten Freistoß aus halblinker Position zum 2:1, Waldhof-Keeper Timo Königsmann war ohne Chance.

Waldhof zeigte sich aber erneut wenig geschockt und nach guten Angriffen belohnt. Nach einer Ecke von Schnatterer ging Marco Höger nach einem Laufduell mit Cebrails Makreckis im Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Sven Waschitzki entschied nach dieser Aktion auf Strafstoß für Mannheim. Joseph Boyamba trat an und verwandelte sicher zum 2:2 (42.). Mit diesem Ergebnis ging es nach unterhaltsamen 45 Minuten in die Pause.

Martinovic sichert Mannheim drei Punkte

Unverändert kamen beide Mannschaften aus der Kabine, im Vergleich zur ersten Hälfte startet der zweite Durchgang jedoch gemächlicher. Die erste dicke Chance hatten die Gastgeber: Pascal Sohm brachte einen Schuss aus sechs Metern volley aufs Berliner Tor, Viktoria-Torhüter Julian Krahl verhinderte die Mannheimer Führung jedoch mit einem guten Reflex (56.).

Danach nutzten beide Trainer die Gelegenheit für Wechsel, wodurch das Spiel zerfahrener wurde. Mannheim hatte zwar nach wie vor mehr Ballbesitz, große Torchancen blieben jedoch aus. Die Berliner beschränkten sich auf Kontersituationen. In der 85. Minute wurde der Mannheimer Druck belohnt: Der zuvor eingewechselte Martinovic arbeitete sich durch einen Doppelpass mit Dominik Kother in den Berliner Strafraum vor und donnerte aus fünf Metern den Ball zum umjubelten 3:2-Endstand in die Maschen.