Oldenburg beendet Mannheims Aufstiegstraum auch rechnerisch

Der SV Waldhof Mannheim hat sein Heimspiel in der 3. Liga gegen den VfB Oldenburg klar verloren. Damit ist der Aufstieg auch rechnerisch nicht mehr möglich.

"Ich will die letzten drei Saisonspiele noch gewinnen", hatte SV Waldhof Mannheim Coach Christian Neidhardt vor dem Spiel gegen den VfB Oldenburg gesagt. Auch wenn die Aufstiegsschancen für seine Mannheimer nach der 1:3-Niederlage gegen den FSV Zwickau vergangenes Wochenende nur noch theoretischer Natur waren - abschenken wolle man die Saison nicht, darüber war man sich in Mannheim einig.

Gegen den akut abstiegsbedrohten VfB Oldenburg zeigte Neidhardts Mannschaft zu Beginn durchaus, dass sie diese Devise ernstnehmen wollte. Die Mannheimer kontrollierten die Partie in der Anfangsphase, ohne sich jedoch nennenswerte Chancen herauszuspielen.

Oldenburg wahrt Minimalchance auf den Klassenerhalt

Der als Tabellen-17. zum Siegen verdammte VfB Oldenburg kam Mitte der ersten Hälfte aber immer besser ins Spiel und belohnte sich in der 20. Spielminute durch einen Treffer von Marc Stendera mit dem 1:0. Nur zwei Minuten später nutzte Oldenburg eine Nachlässigkeit der Mannheimer - Oliver Steurer netzte zum 2:0 ein (22.). In der 24. Spielminute hätte Stendera sogar auf 3:0 erhöhen können, der Oldenburger traf jedoch nur die Latte.

Vom Mannheimer Vorhaben, die letzten drei Spiele gewinnen zu wollen, blieb in der Folge nicht mehr viel übrig. Zwar schaffte der SVW in der 61. Minute durch Adrian Malachowski den Anschlusstreffer, doch Oldenburg stellte nur zwei Minuten später durch Rafael Brands 3:1 den zwei-Tore-Vorsprung wieder her (63.). Kurios: Weil sich Mannheims Keeper Jan-Christoph Bartels in der Schlussphase verletzte und die Waldhöfer bereits alle Wechsel ausgeschöpft hatten, musste Kapitän Marcel Seegert die Torwarthandschuhe überstreifen. Der etatmäßige Innenverteidiger hielt in den verbleibenden rund zwölf Minuten aber, was zu halten war.

Auf der Anzeigetafel änderte sich indes nichts mehr. Mannheim bemühte sich zwar in Unterzahl sichtlich um den Anschlusstreffer, doch das Tor wollte nicht mehr fallen. Oldenburg erkämpfte sich am Ende einen verdienten Sieg und kann weiterhin auf den Klassenerhalt in der 3. Liga hoffen. Der SV Waldhof Mannheim hat durch die Niederlage nun auch rechnerisch keine Chance mehr auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga.