Siegesserie gerissen: Waldhof Mannheim holt einen Punkt gegen Verl

Am 21. Spieltag der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim den vierten Sieg in Folge verpasst und einen Punkt gegen den SC Verl geholt. Durch das Unentschieden halten die Mannheimer weiter Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Nach drei Siegen in Serie hat der SV Waldhof Mannheim 1:1 (1:1) gegen den SC Verl gespielt. Vor rund 9.300 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion gingen zunächst die Gäste aus Verl durch Vinko Sapina in Führung (12.), Dominik Martinovic traf kurz vor der Halbzeitpause zum Ausgleich (43.). In der zweiten Hälfte gelang den Waldhöfern trotz spielerischer Überlegenheit kein Treffer mehr. Durch das Unentschieden bleibt Mannheim weiter auf dem fünften Tabellenrang.

Waldhof Mannheim gerät früh in Rückstand

Waldhof-Coach Christian Neidhart veränderte sein Team im Vergleich zum 4:1- Erfolg bei Viktoria Köln auf einer Position: Der zuletzt angeschlagene Marten Winkler rückte für Neuzugang Thomas Pledl in die Anfangsformation.

Die Partie startete zunächst gemächlich und Mannheim überließ erst einmal Verl den Ball. Die Gäste suchten die Lücken, während der Waldhof auf Ballgewinne lauerte. Nach zwölf Minuten kam Verl dann zum ersten Mal gefährlich nah vors Tor und nutzte direkt die erste Möglichkeit: Nach einem Einwurf zog Sapina aus 20 Metern halblinker Position einfach mal ab, Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels konnte den zentralen Versuch nur nach vorne abklatschen lassen. Dort reagierte Oliver Batista-Meier am schnellsten und köpfte aus sechs Metern ins linke untere Eck zur 1:0-Führung für Verl ein.

Martinovic trifft zum Ausgleich

Erst nach gut einer Viertelstunde fanden dann auch die Hausherren besser in die Partie und Fridolin Wagner schnappte sich nach einem schlechten Pass von Verls Torhüter Niclas Thiede den Ball. Doch der konnte Wagners Distanzschuss über die Latte lenken (19.). Die anschließende Ecke brachte keine Gefahr.

In der Folge erhöhten die Hausherren den Druck und Martinovic belohnte sein Team kurz vor der Pause mit dem Ausgleichstreffer: Winkler setzte sich auf der rechten Außenbahn gut durch und bediente Martinovic, der aus elf Metern freistehend zum 1:1 traf (43.).

Mannheim kommt mit viel Offensivdruck aus der Pause

In der Halbzeit fand Waldhof-Coach Neidhart dann offensichtlich die richtigen Worte, denn sein Team kam personell unverändert, dafür aber mit ganz viel Offensivdruck aus der Pause. In der 47. Minute hatten die Mannheimer dann direkt die Chance zur Führung, doch Martinovics Flachschuss, wieder nach Vorlage von Winkler, kam zu zentral aufs Tor.

Der Aufstiegs-Aspirant kam nun viel besser in die Zweikämpfe und spielte mit deutlich mehr Kreativität als in der ersten Hälfte nach vorne. Der SC Verl kam überhaupt nicht mehr zum Zug - bis zur 65. Minute, als Mannheims Laurent Jans nach einem Steilpass fast ein Eigentor erzielt hätte. Trotz der Schrecksekunde waren die Gastgeber aber deutlich überlegen und erarbeiteten sich zahlreiche gute Chancen. Doch der Siegtreffer wollte nicht fallen: In der 69. Minute scheiterte Pascal Sohm aus kurzer Distanz an Keeper Thiede.

Waldhof trittt am Freitag auf Aue

In der Schlussphase versuchte es Neidhart mit Daniel Keita-Ruel und Berkan Taz nochmal mit neuer Offensivpower. Doch es blieb beim 1:1 und dem fünften Tabellenplatz für Mannheim, Verl ist Elfter. Bereits am Freitag (19 Uhr) geht es für den Waldhof weiter. Dann treten die Kurpfälzer bei Erzgebirge Aue an, Verl empfängt am Samstag (14 Uhr) Dynamo Dresden.