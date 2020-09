Der Trend ist negativ: Aufsteiger Waldhof Mannheim wartet in der 3. Liga schon seit Ende September auf einen Sieg. Trainer Bernhard Trares warnt zwar, ist aber noch gelassen.

Drittligist SV Waldhof Mannheim ist in eine Herbst-Krise geschlittert. Nach einem guten Saisonstart droht der Aufsteiger, noch Tabellenzehnter, nach hinten durchgereicht zu werden. Das 0:3 gegen die SpVgg Unterhaching war bereits die fünfte Ligapartie nacheinander ohne Sieg.

Gereizte Stimmung beim SV Waldhof

Mannschaft und Trainer sind sich der Situation bewusst, aber nicht alle wollten am Samstag darüber reden. "Nein, jetzt nicht", sagte Jochen Kientz im Kabinengang und lief mit grimmigem Gesichtsausdruck weiter. Der Sportliche Leiter des SV Waldhof war offensichtlich sauer, nachdem die Mannheimer keine gute Leistung gezeigt hatte. Vielleicht wollte sich Kientz auch selbst schützen und keine öffentliche Kritik an der Mannschaft üben, die erstmals seit dem Amtsantritt des Sportlichen Leiters sowie Trainer Bernhard Trares im Januar 2018 aufgehört hat, zu gewinnen.

"Das ist immer gefährlich"

Trares ordnete die Lage für den Neuling realistisch ein. "Wir befinden uns in einer schwierigen Phase und schwierige Phasen sind immer auch gefährlich", sagte der 54-Jährige. Seine Spieler hatten gegen Unterhaching nach guten 20 Minuten ihre Linie verloren und letztlich verdient auch in der Höhe verloren. Seit Ende September warten die Mannheimer mittlerweile auf einen Sieg.

"In der ersten Halbzeit war das noch ganz ok, danach war es nicht mehr so gut", sagte Mittelfeldspieler Maurice Deville. Vor allem in der Offensive fehlte den Waldhöfern die Durchschlagskraft.

Fans unterstützen Mannschaft trotz der Niederlage

Die Fans in der Kurve bewiesen ein feines Gespür für die Situation und feierte die Mannschaft nach der Niederlage frenetisch. "Das hilft brutal", sagte Innenverteidiger Marcel Seegert. Mit Hilfe des eigenen Anhangs soll der Negativlauf am kommenden Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach beendet werden. "Auswärts spielen wir gefühlt ohnehin immer besser", sagte Deville.