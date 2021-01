Waldhof Mannheim hat in der 3. Liga nicht den Schwung vom 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen den VfB Lübeck mitnehmen können. Am 19. Spieltag holten die Mannheimer beim KFC Uerdingen nur ein 1:1-Unentschieden - das bereits achte Remis in dieser Saison.

SVW-Trainer Patrick Glöckner hatte keine Umstellungen im Vergleich zum Auswärtssieg in Lübeck vorgenommen, seine Mannschaft zeigte keine Ermüdungserscheinungen nach der Englischen Woche. So entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein flottes Spiel auf beiden Seiten. Die entscheidende Aktion für den Waldhof in der 40. Minute: Mohamed Gouaida schnitt seine Flanke aus dem rechten Halbfeld an, der Ball wurde länger und länger und ging hinter KFC-Torhüter Hidde Jurjus vom Innenpfosten ins Tor. Die nicht unverdiente 1:0-Führung zur Pause.

Die zweite Halbzeit startete ebenfalls unterhaltsam, die hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten blieben aber aus. Der Waldhof verpasste es nachzulegen. Und so kam Uerdingen zum Ausgleich: SVW-Keeper Timo Königsmann lenkte einen Ball vom Uerdinger Mike Feigenspan gerade noch zur Seite, wo aber Heinz Mörschel abstaubte. 1:1 in der 62. Minute! Drei Minuten später kam es noch dicker für Waldhof: Spielmacher Arianit Ferati landete nach einem Luftduell unglücklich und musste mit Schmerzen am Sprunggelenk ausgewechselt werden (65. Minute). Uerdingen war danach am Drücker, der Schwung reichte aber nicht für ein weiteres Tor.

KFC Uerdingen - SV Waldhof Mannheim 1:1 (0:1) KFC Uerdingen: Jurjus - P. Göbel, Lukimya, Fechner, Dorda - Mörschel, Gnaase, Wagner (60. Feigenspan) - Albutat (83. Grimaldi) - Kiprit (60. Marcussen), Pusch SV Waldhof Mannheim: Königsmann - Gohlke, M. Seegert, Hofrath (90.+1 Garcia) - Costly, Saghiri, Gouaida, Donkor (68. Gottschling) - Ma. Schuster, Ferati (67. Boyamba) - Martinovic Schiedsrichter: Patrick Kessel (Nordheim) Tore: 0:1 Gouaida (40.), 1:1 Mörschel (63.)

So blieb es nach intensiven 90 Minuten plus Nachspielzeit beim gerechten 1:1. Beide Teams zeigten eine ansprechende Leistung, aber der Punkt hilft weder Uerdingen noch Mannheim im hinteren Mittelfeld der Tabelle wirklich weiter.