Nach einer durchwachsenen Saison träumt Waldhof Mannheim von der 2. Bundesliga. Doch mehrere Stammspieler haben den Verein verlassen. Gekommen ist einer, der weiß, wie man aufsteigt.

So lief die vergangene Saison

In der ersten Saison unter dem neuen Chefcoach Patrick Glöckner wurden die Mannheimer Achter in der 3. Liga. Neuzugang Dominik Martinovic (13 Tore, neun Vorlagen) schlug voll ein. In akute Abstiegsgefahr geriet der Verein nie.

Dennoch waren die Verantwortlichen nicht ganz zufrieden mit der Saison - zu stark schwankten die Leistungen der Mannschaft. Ein Beispiel: Ende Januar blieben die Mannheimer sechs Mal in Folge ungeschlagen, ehe sie danach sieben Spiele hintereinander nicht mehr gewannen.

Mit dem Gewinn des südbadischen Pokals und der Qualifikation für die 1. Runde des DFB-Pokals erreichten die Mannheimern einen gelungenen Saisonabschluss.

Wer kommt, wer geht?

Abgänge

Wieder einmal befindet sich der Kader im Umbruch - auch weil mehrere Leistungsträger zu höherklassigen Vereinen wechselten. Mit Marco Schuster (SC Paderborn), Max Christiansen (Greuther Fürth), Jan-Hendrik Marx (FC Ingolstadt) sowie Leihspieler Dennis Jastrzembski (Hertha BSC Berlin) verließen vier Stammspieler der vergangenen Saison die “Buwe”.

Zudem verloren die Mannheimer mit Arianit Ferati (unbekannt) ihren Spielgestalter in der Offensive und den intern zweitbesten Scorer der abgelaufenen Saison.

"Das ist dieses Jahr natürlich schwer aufzufangen mit diesen vier oder fünf tollen Spielern, die wir verloren haben", betont Jochen Kientz, der sportliche Leiter, im Gespräch mit dem SWR.

Neuzugänge

Mit der ablösefreien Verpflichtung von Heidenheims Rekorspieler Marc Schnatterer lotste Kientz einen namhaften Spieler nach Mannheim - und einen Führungsspieler, der weiß, wie man aufsteigt: mit Heidenheim von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga.

Beim 5:3 Sieg im Testspiel gegen Regionalligist Gießen vergangenen Samstag (17. Juli) war der 35-Jährige Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Mannheimer: Schnatterer war an vier Toren direkt beteiligt.

Mit Fridolin Wagner (23, zentrales Mittelfeld) wechselte vom KFC Uerdingen ein junger Spieler mit reichlich Drittliga-Erfahrung nach Mannheim, der die Abgänge im zentralen Mittelfeld auffangen soll. Auch Neuzugang Niklas Sommer (23, rechter Verteidiger) kennt die 3. Liga bereits aus seiner Zeit in Großaspach.

Der Trainer

Patrick Glöckner ist seit einem Jahr Cheftrainer der Mannheimer und ließ in der vergangenen Saison einen attraktiven Offensivfußball spielen. Aufgrund der schwankenden Leistungen blieb seine Zukunft dennoch offen, bis die Mannheimer im Mai verkündeten, dass Glöckner Trainer bleibt.

Der 44-Jährige beerbte im Sommer 2020 Bernhard Trares, mit dem der Waldhof in die 3. Liga aufgestiegen war.

Erwartungen an die Saison

"Wir blicken in die 2. Liga", sagte Mäzen Bernd Beetz gegenüber dem SWR. Das langfristige Ziel, der Aufstieg in die 2. Bundesliga Liga, haben die Verantwortlichen klar kommuniziert. Dennoch bleibt man in Mannheim realistisch: "Wir haben ein gutes Team auf dem Platz, das wir punktuell noch verstärken müssen, um dann vielleicht mehr als 3. Liga hinzubekommen", sagte Geschäftsführer Markus Kompp. Man habe jetzt die Möglichkeit, aus der Corona-Krise heraus "das Momentum zu nutzen".

Mit Marcel Costly, Rafael Garcia, Joseph Boyamba und Dominik Martinovic konnten die Mannheimer bislang ihre besten Torschützen aus der vergangenen Saison halten. Sie bilden mit Neuzugang Schnatterer eine vielversprechende Offensive. Um in der neuen Saison oben mitzuspielen braucht der Waldhof aber vor allem eins: konstantere Leistungen.