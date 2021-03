Die Sieglos-Serie des SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga hält an. Am 28. Spieltag unterlagen die Kurpfälzer in ihrem Heimspiel gegen den SV Meppen mit 0:1 (0:1). Es war das sechste Spiel in Folge, dass die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner nicht gewinnen konnte.

Yannick Osee brachte die Gäste bereits in der 19. Minute aus kurzer Distanz in Führung, Dennis Jastrzembski verpasste auf der Gegenseite den Ausgleich (33.). Im zweiten Durchgang konzentrierten sich die Meppener vor allem auf ihre Defensivarbeit. Die Mannheimer, die weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld liegen, hatten keine richtig großen Chancen mehr. SV Waldhof Mannheim - SV Meppen 0:1 (0:1) SV Waldhof Mannheim: Königsmann - Marx (46. Gottschling), Verlaat, Gohlke, Donkor - Ma. Schuster, Christiansen - Costly (71. Garcia), Jastrzembski (46. Ferati) - Martinovic (71. Boyamba), Roczen SV Meppen: Domaschke - Osée, Bünning, Al-Hazaimeh, Amin - Evseev (89. Krüger), Egerer - Guder, Tankulic (89. Puttkammer), Hemlein (62. Andermatt) - Boere (74. Bozic) Schiedsrichter: Steven Greif (Gotha) Tore: 0:1 Osée (19.) Der SVW liegt nun mit 35 Punkten auf Rang elf der 3. Liga, hat aber noch neun Zähler Vorsprung auf den 1. FC Kaiserslautern auf dem ersten Abstiegsplatz 17. Meppen liegt als Tabellen-14. sieben Punkte vor der Abstiegszone.