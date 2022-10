Nach Eklat um Stadiondurchsage: Waldhof Mannheim stellt neue Regeln auf

Als Folge des Eklats um die Stadiondurchsage im DFB-Pokal hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim neue Regeln für Würdigungen aufgestellt und Widmungen an Nicht-Vereinsmitglieder untersagt.

Der Ehren- und Ältestenrat habe beispielsweise festgelegt, dass "Grußbotschaften jeglicher Form ausschließlich Mitgliedern des SV Waldhof Mannheim" vorbehalten seien, teilte der Club am Mittwoch mit. Wünsche auch für Trauerflors und Schweigeminuten sollen demnach künftig mit dem Ehren- und Ältestenrat abgestimmt werden.

Vorfall beim Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal

Die Regeln sollen bei der nächsten Mitgliederversammlung in die Vereinssatzung aufgenommen werden, kündigten die Mannheimer an. Hintergrund ist der Vorfall beim Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal in der vergangenen Woche. Stadionsprecher Stephan Christen hatte die Aufstellung der Partie gegen den 1. FC Nürnberg zwei verstorbenen Personen gewidmet, einem Bericht der "Rheinpfalz" zufolge soll eine davon lange stark in der NPD engagiert gewesen sein. Als Folge war der Stadionsprecher zurückgetreten. Von rechtsradikalem Gedankengut hatten sich der Verein und Christen explizit distanziert.