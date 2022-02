Waldhof Mannheim gewinnt nach Rückstand in Halle

Am 28. Spieltag der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim mit 2:1 (0:1) beim Halleschen FC gewonnen. Die Tore nach Rückstand für die Kurpfälzer erzielten Pascal Sohm und Joseph Boyamba.

Auf dem Papier gingen die Mannheimer als klarer Favorit in die Partie gegen den Tabellen-14. aus Halle. Der SV Waldhof Mannheim musste seine Anfangs-Elf im Vergleich zum 0:0 gegen den FCK vergangene Woche allerdings verletzungsbedingt auf drei Positionen verändern. Anton Donkor, Hamza Saghiri und Joseph Boyamba ersetzen die angeschlagenen Adrien Lebeau, Fridolin Wagner und Alexander Rossipal. Der SVW, vor der Partie als Tabellenvierter nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz, noch einmal seine Aufstiegs-Ambitionen deutlich: "Für uns sind alle Partien jetzt wie Endspiele", kündigte Waldhofs Trainer Partick Göckner an. Und auch Mannsheims Top-Torjäger Martinovic machte keinen Hehl daraus, dass er seinen Verein nach 19 Jahren endlich wieder in der 2. Bundesliga sehen will.

Sohm gleicht frühren Rückstand aus

Mit diesem Selbstverständnis gingen die Mannheimer hochmotiviert in die Partie. Aber auch die Hallenser, die in den letzten vier Spielen kein Gegentor bekommen hatten, präsentierten sich selbstbewusst. So entwickelte sich in den ersten Minuten eine ausgeglichene Partie. Die erste Chance des Spiels hatten dann die Gastgeber aus Halle. Doch SVW-Keeper Königsmann entschärfte die Situation (11.). Nur sechs Minuten später machten es die Hallenser dann aber besser und Shcherbakovski traf nach einem Einwurf zum 1:0 (17.). Vom frühen Gegentreffer ließen die die Mannheimer nicht beirren und kamen stattdessen immer besser ins Spiel. In der 27. Minute hatten die Gäste dann die Riesenchance zum Ausgleich. Doch nach Ecke scheiterten zunächst Sohm und Martinovic am starken gegnerischen Keeper, Gohlke schlenzte den Ball im dritten Versuch am Tor vorbei. In einem intensiven Spiel mit vielen Zweikämpfen drückte Waldhof nun immer mehr aufs Tempo. Mit Erfolg: In der 42. Minute traf der Ex-Hallenser Pascal Sohm nach gutem Zuspiel von Donkor zum 1:1- Pausenstand.

Boyamba erzielt den 2:1-Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel machten beide Teams klar, dass sie sich nicht so einfach mit einem Punkt zufrieden geben würden. Intensiv geführte Zweikämpfe bestimmten die Partie, wie auch schon in der ersten Halbzeit. Allerdings zunächst mit einer kleinen Hallenser Überlegenheit: Shcherbakovski, der schon das 1:0 erzielt hatte, traf nach 50 Minuten die Latte. Waldhof, unbeeindruckt davon, agierte weiter selbstbewusst und erarbeitete sich einige Chancen. Allerdings fehlte oft die Genauigkeit im letzten Pass oder im Abschluss. In der 68. Minute war Marc Schnatterer dann ganz nah dran am Führungstor, traf aber nur den Innenpfosten. Jetzt erst recht, dachte sich wohl das Glöckner-Team und hatte in der Folge Chancen im Minutentakt. Diese Druckphase belohnte Boyamba nach Vorlage von Martinovic mit seinem siebten Saisontor zum 2:1 (72.). Nur acht Minuten später traf Boyamba sogar erneut, sein Tor zählte wegen einer Abseitsposition nocht - korrekt. Diese knappe Führung retteten die Waldhöfer dann trotz einer kämpferischen Leistung des Halleschen FC über die Zeit. Mit dem Sieg, nach zuletzt zwei Unentschieden, bleiben die Mannheimer im Aufstiegsrennen und haben nun zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.