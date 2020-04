per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim feiert am 11. April 2020 seinen 113. Geburtstag. In Zeiten der Corona-Pandemie mit einem besonderen Wunsch für die 3. Liga.

Der SV Waldhof Mannheim sieht in der möglichen Fortsetzung der 3. Liga ohne Zuschauer ein erhebliches finanzielles Risiko. "Geisterspiele sind für Mannheim eine große finanzielle Belastung. Für uns wäre es der bessere Weg, wenn die Saison abgebrochen würde", sagte Geschäftsführer Markus Kompp der Deutschen Presse-Agentur.

Was passiert mit der Mannheimer Aufstiegschance?

Die Mannheimer haben als Drittliga-Neuling bislang eine sensationelle Runde gespielt: Nach 27 Spieltagen sind sie Tabellenzweiter, ein Aufstiegsrang also und damit die Chance, direkt in die 2. Bundesliga zu marschieren. Das Sportliche ist jetzt aber in den Hintergrund gerückt. Es überwiegen finanzielle Sorgen und die Ungewissheit über die Fortsetzung der Saison.

DFB will 3. Liga vorerst nicht abbrechen

Am Donnerstag hatten sich der Deutsche Fußball-Bund, der Ausschuss 3. Liga und die Verantwortlichen der 20 Clubs darauf geeinigt, dass die Saison in der 3. Liga trotz der anhaltenden Corona-Krise vorerst nicht abgebrochen und nach Möglichkeit zu Ende gespielt werden soll. Derzeit ist der Spielbetrieb bis zum 30. April ausgesetzt.

Ob sich der Mannheimer Geburtstagswunsch, die Saison abzubrechen, erfüllt, ist fraglich.