Waldhof Mannheim: Rechtsstreit mit Ex-Sportchef Kientz erneut vor Gericht

Der arbeitsrechtliche Streit zwischen Fußballdrittligist SV Waldhof Mannheim und seinem ehemaligen Sportchef Jochen Kientz landet erneut vor dem Mannheimer Arbeitsgericht.

Zuvor sei ein Güterichter-Verfahren zwischen beiden Seiten gescheitert, bestätigte Kientz-Anwalt Christoph Schickardt am Montag dem SWR. Das Gericht, so Schickardt, habe den SV Waldhof nun aufgefordert, zu begründen, warum der Verein Kientz im Oktober vergangenen Jahres entlassen hatte. Beide Parteien sehen sich am 27. April erneut vor Gericht, dann könnte auch eine Entscheidung fallen, so Schickardt.

Waldhof nennt falschen Umgang mit Corona-Test als Kündigungsgrund

Waldhof-Präsident Beetz hatte in den sozialen Medien erklärt, Kündigungsgrund sei ein unsachgemäßer Umgang von Kientz mit einem positiven Corona-Test auf dem Trainingsgelände am Alsenweg gewesen. Schickardt sagte, er kenne keinen Kündigungsgrund, dieser liege auch dem Gericht bisher nicht schriftlich vor. Das Gericht habe den Verein angewiesen, in den nächsten Tagen eine Begründung einzureichen.

Jochen Kientz war von Dezember 2017 an als Sportlicher Leiter am Aufschwung des Traditionsclubs beteiligt.