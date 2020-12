per Mail teilen

Waldhof Mannheim hat den FC Nöttingen mit 4:1 geschlagen und gewinnt damit nach 21 Jahren wieder den Badischen Pokal. In der ersten Runde des DFB-Pokals wartet nun der SC Freiburg auf die Kurpfälzer.

Lange konnten die Underdogs aus Nöttingen mit den Mannheimern mithalten und die erste Hälfte ausgeglichen gestalten.

Martinovic führt Waldhof zum Sieg

Doch nach dem Seitenwechsel drehte der Drittligist auf und Dominik Martinovic sorgte nach Vorlage von Anton Donkor in der 58. Minute für die 1:0- Führung. Dann ging es Schlag auf Schlag: Nur fünf Minuten später erhöhte Marcel Costly (62.) auf 2:0. Den Nöttingern schien langsam die Puste auszugehen und Mannheim wurde immer stärker. Einer ganz besonders- Dominik Martinovic. Der Neuzugang aus Großaspach traf in der 65. Minute zum 3:0 und nur zwei Minuten später zum 4:0. Damit war die Entscheidung gefallen- Mannheim gewann nach 21 Jahren wieder den Badischen Pokal. Daran konnte auch der Ehrentreffer von Nöttingens Ernesto de Santis nichts mehr ändern (69.) In der 1. Runde des DFB-Pokals treffen die Waldhöfer nun auf den Bundesligisten SC Freiburg.