Der SV Waldhof Mannheim verharrt im Tabellenmittelfeld der 3. Liga. Am zwölften Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner im Heimspiel gegen den MSV Duisburg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Die Kurpfälzer liegen somit vor den Mittwochsspielen auf Rang zehn.

Der SV Waldhof Mannheim erwischte gegen den MSV Duisburg einen Start nach Maß. Marcel Costly passte von der rechten Seite zu Arianit Ferati, der Ex-Stuttgarter ließ einen Gegenspieler aussteigen und schlenzte den Ball aus knapp 16 Metern in den linken Winkel des Duisburger Tores - 1:0 nach drei Minuten.

Freude über die Führung währt nur kurz

Doch die Freude der Kurpfälzer währte nicht lange. Nach Vorlage von MSV-Verteidiger Marcel Sauer kam Darius Ghindovean zum Abschluss. Costly konnten den ersten Schuss des Duisburger Offensivspielers noch blocken, doch den zweiten Versuch brachte Ghindovean zum 1:1-Ausgleich im Mannheimer Tor unter (11.).

Danach entwickelte sich eine Partie, in der beide Teams zunächst vor allem darauf bedacht waren, Fehler zu vermeiden und keine gegnerischen Torchancen zuzulassen. Das klappte aber nicht immer - so hätte Max Christiansen den Waldhof nach Flanke von Dominik Martinovic per Kopf in Führung bringen müssen, scheiterte aber an Duisburgs Keeper Leo Weinkauf (34.). So ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Ferati schnürt den Doppelpack

In der zweiten Halbzeit erwischten dann die Gäste den besseren Start. Moritz Stoppelkamp traf nach Vorlage von Sinan Karweina zum 2:1 für den MSV (48.). Doch wiederum dauerte es nicht lange bis zum Ausgleich. Erneut war es Ferati - auf Vorlage von Hamza Saghiri schnürte er den Doppelpack und traf zum 2:2 (60.).

SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg 2:2 (1:1) SV Waldhof Mannheim: Bartels - Gohlke, Verlaat, M. Seegert - Costly, Saghiri (89. Jurcher), Christiansen, Donkor - Boyamba (73. Garcia), Ferati - Martinovic MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, Volkmer, Kamavuaka, Sicker - Jansen, Ghindovean (90.+1 Krempicki) - Karweina (73. Scepanik), Gembalies, Stoppelkamp (83. Engin) - Vermeij Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (Freising) Tore: 1:0 Ferati (3.), 1:1 Ghindovean (12.), 1:2 Stoppelkamp (48.), 2:2 Ferati (60.)

Danach war der Waldhof die bessere Mannschaft, von Dusiburg kam jetzt nicht mehr viel. Der SVW tat sich aber im letzten Angriffsdrittel sehr schwer, der finale Pass kam meist nicht. Jesper Verlaat hatte die beste Chance für die Hausherren, er hatte in der 70. Minute Pech mit einem Pfosten-Kopfball.

Duisburg agierte bei den wenigen Konterchancen ähnlich umständlich, so dass es am Ende beim 2:2 blieb. Für die Hausherren, die über weite Strecken das bessere Team stellten, zwei verlorene Punkte.