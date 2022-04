Marc Schnatterer bleibt beim SV Waldhof Mannheim

per Mail teilen

Marc Schnatterer wird auch in der nächsten Saison für den SV Waldhof Mannheim auflaufen. Der Linksaußen verlängerte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag.

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Offensivspieler Marc Schnatterer verlängert. "In Bezug auf Fitness, Mentalität und Qualität sind wir überzeugt, dass er uns auch in der kommenden Saison helfen wird, unsere Offensive zu bereichern", sagte Sportgeschäftsführer Tim Schork in einer Mitteilung des Clubs vom Donnerstag. Die Qualitäten des 36-Jährigen bei Standardsituationen und im Abschluss sowie sein "unbändiger Wille" seien für die 3. Liga außergewöhnlich.

SV Waldhof Mannheim: Restprogramm in der 3. Liga SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg (36. / Mo. 02.05. / 19:00 Uhr)

SV Wehen - SV Waldhof Mannheim (37. / Sa. 07.05. / 14:00 Uhr)

SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse (38. / Sa. 14.05. / 14:00 Uhr)

Dauerbrenner Schnatterer

Diese Qualitäten lassen sich bei Schnatterer auch deutlich durch Zahlen belegen. Der Flügelstürmer stand sowohl im DFB-Pokal, als auch bei jedem möglichen Liga-Spiel (außer gegen Viktoria Köln wegen einer Gelbsperre) für die Mannheimer auf dem Platz. Er wurde nur einmal eingewechselt und stand sonst immer in der Startelf. In dieser Saison erzielte er bereits neun Treffer für die Mannheimer und lieferte dazu wettbewerbsübergreifend sieben Vorlagen.

Gesicht des 1. FC Heidenheim

Schnatterer war zuvor 13 Jahre lang beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag. Mit ihm stiegen die Heidenheimer aus der Regionalliga Süd bis in die 2. Bundesliga auf. Schnatterer wurde daraufhin zum "Gesicht" des Klubs und stand als Symbol für dessen Aufstieg. Vor dieser Saison wechselte er ablösefrei zum SV Waldhof und wurde auch dort schnell zu einem Publikumsliebling.

Freude über Mannschaft uns Fans

„Ich freue mich sehr, auch weiterhin für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Ich habe mir in den vergangenen Wochen meine Gedanken über die Zukunft gemacht und bin fest davon überzeugt, dass ich auch weiterhin mit meiner Leistung der Mannschaft helfen kann. Das Gefühl, mit unseren Fans im Rücken auf dem Platz um drei Punkte zu kämpfen, erfüllt mich weiterhin mit viel Freude. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich in der neuen Saison nochmal angreifen“, so Marc Schnatterer zu seiner Vertragsverlängerung.