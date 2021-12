Waldhof Mannheim verliert deutlich bei Tabellenführer Magdeburg

Der SV Waldhof Mannheim hat das Spitzenspiel beim Tabellenführer aus Magdeburg klar mit 0:3 (0:2) verloren. Die Kurpfälzer überwintern nach einer starken Hinrunde auf dem vierten Tabellenplatz.

Nach einer starken Hinrunde und dem späten 2:1-Erfolg gegen Havelse in der Vorwoche ging die Mannschaft von Patrick Glöckner mit breiter Brust in die Partie beim Tabellenführer aus Magdeburg. Mannheim hatte dann auch die erste Chance der Partie, doch Dominik Martinovic vergab aus aussichtsreicher Position. Danach kam Magdeburg immer besser ins Spiel und erzielte bereits nach elf Minuten das 1:0: Florian Kath traf nach Ecke für die Gastgeber. Daraufhin gelang Waldhof nahezu nichts mehr und Magdeburg war klar tonangebend. Diese Überlegenheit spielten die Magdeburger auch clever aus und Baris Atirk traf nach einem feinen Solo zum 2:0 (32.). Und mehr als eine Großchance kurz vor der Pause, vergeben durch Marcel Costly, war für die Gäste in Halbzeit eins nicht drin.

Tabellenführer zu stark für SVW

Zur Pause wechselte Waldhof-Coach Glöckner zweimal und brachte Niklas Sommer für Joseph Boyamba und Adrien Lebeau für Marcel Gottschling. Die Mannheimer bemühten sich zwar um den Anschlusstreffer, doch sie vergaben all ihre Chancen nach dem Wiederanpfiff. Magdeburg machte es in der 66. Minute besser: Nach einem starken Steilpass erzielte Luca Schuler per Flachschuss das 3:0 für die Gastgeber. Und nur drei Minuten später trat Waldhofs Marco Höger dann auch noch seinen Gegenspieler von hinten und sah für diese Aktion die Gelb-Rote-Karte. Genauso wie Mannschaftskollege Adrien Lebeau in der 85. Minute.

Waldhof überwintert auf Rang vier

In Unterzahl konnte der SVW den Tabellenführer nichts mehr entgegen setzen und verlor verdient mit 0:3. Damit stehen die Mannheimer zum Start der Rückrunde auf dem vierten Tabellenplatz. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz hatten die Kurpfälzer die Hinrunde auf einem sehr guten dritten Tabellenplatz beendet. Nach der Winterpause empfängt der Waldhof dann am 17. Januar die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.