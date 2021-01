per Mail teilen

Waldhof Mannheim hat bei Viktoria Köln mit 2:1 gewonnen. Dabei geriet das Team von Patrick Glöckner kurz vor der Halbzeit mit 0:1 in Rückstand. Doch Rafael Garcia traf direkt nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Anton Donkor erzielte den 2:1- Siegtreffer.

Die Partie begann zunächst ausgeglichen. Im Vergleich zum torlosen Remis in Halle veränderte SVW-Coach Glöckner seine Mannschaft auf drei Positionen. Dominik Martinovic, Marcel Costly und Mohamed Gouaida starteten für Benedict dos Santos, Joseph Boyamba und Rafael Garcia. Nach einer Viertelstunde legten die Kurpfälzer dann etwas zu und und hatten klar mehr vom Spiel. Doch trotz ihrer spielerischen Überlegenheit schafften es die Mannheimer nicht, sich klare Torchancen zu erarbeiten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekam der SVW dann noch einen Freistoß. Gouaida trat an. Doch auch den konnten die Gäste nicht nutzen. Im Gegenteil. Köln konterte und Simon Handle trat zum schmeichelhaften 1:0 (45.)

Waldhof dreht Partie nach dem Seitenwechsel

Das in diesem Jahr noch ungeschlagene Team von Patrick Glöckner kam stark aus der Halbzeitpause zurück. Nach einer scharfen Flanke von Costly traf der frisch eingewechselte Rafael Garcia aus fünf Metern volley zum 1:1- Ausgleich (48.). In der 70. Minute drehte Anton Donkor dann die Partie für seine Mannheimer mit dem 2:1- Führungstreffer. Nach einem Doppelpass mit Martinovic steckte Donkor den Ball chancenlos am gegnerischen Keeper Mielitz vorbei ins Netz.

So gelang den Mannheimern mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte der dritte Auswärtssieg der Saison. Die Elf von Glöckner bleibt damit auf dem zehnten Tabellenplatz.