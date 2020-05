per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim ist mit einer Enttäuschung aus der Corona-Pause gekommen: Die Waldhöfer verloren gegen den KFC Uerdingen am 28. Spieltag mit 1:2 (0:2).

Nach Diskussionen und Dauer-Streit mit dem DFB um den Re-Start der 3. Liga wollte der SV Waldhof Mannheim wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen. Jedoch verlor das Team von Trainer Bernhard Trares sein erstes Spiel nach der Corona-Pause mit 1:2 (0:2).

Dauer 9:58 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen 05 1:2 3. Liga | 28. Spieltag

Uerdingen dominiert die erste Hälfte

Den Beginn des Spiels dominierten aber nicht die Gastgeber, sondern die Gäste aus Krefeld. Mehrfach sorgte Uerdingens Osayamen Osawe für Gefahr vor dem SVW-Tor. Die größte Chance für Mannheim hatte Arianit Ferati, der in der 27. Minute frei vor KFC-Torhüter René Vollath auftauchte. Seinen Schuss kratzte ein Uerdingen-Verteidiger aber noch von der Linie. Sechs Minuten später wurde Waldhofs Passivität in der ersten Hälfte bestraft: Osawe platzierte einen Schuss links unten im Waldhof Tor (33.). Mit einem 0:1-Rückstand für den SVW ging es in die Pause.

Waldhof kann den Rückstand nicht mehr aufholen

In der zweiten Halbzeit spielte sich die Partie vermehrt in der Uerdinger Hälfte ab, der Waldhof drängte auf den Ausgleich, konnte aber keine klaren Torchancen herausspielen. Im Gegenteil: Nach einer Ecke traf Jan Kirchhoff per Fallrückzieher zur 2:0-Führung für den KFC (64.).

Mannheim antwortete jedoch schnell: Kevin Koffi, der 15 Minuten zuvor eingewechselt worden war, überwand Uerdingen-Torhüter Vollath und verkürzte auf 1:2 (69.). In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, kamen gegen die stabil stehenden Krefelder aber nicht durch.

Dauer 0:32 min Waldhof Mannheim verliert zuhause gegen Uerdingen Der SV Waldhof Mannheim ist mit einer Enttäuschung aus der Corona-Pause gekommen: Die Waldhöfer verloren gegen den KFC Uerdingen am 28. Spieltag mit 1:2 (0:2).

Serie von 13 ungeschlagenen Spielen gerissen

Mit der Niederlage gegen Uerdingen geht für den Waldhof eine Serie zuende. 13 Spiele war der SVW zuvor ungeschlagen gewesen und hatte sich bis auf einen direkten Aufstiegsplatz vorgekämpft. Durch die Heimniederlage mussten die Waldhöfer die Spielvereinigung Unterhaching vorbeiziehen lassen, die bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0 gewann. Mit 44 Punkten bleiben die Nordbadener jedoch zunächst auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz.