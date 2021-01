Im Nachholspiel der 3. Liga trennten sich der Hallesche FC und der SV Waldhof Mannheim am Mittwochabend torlos. Für Mannheim war es das dritte Remis in den vergangenen vier Partien.

Eigentlich hätte die Partie zwischen dem Halleschen FC und Waldhof Mannheim Mitte Dezember stattfinden sollen, doch ein positiver Corona-Test im Funktionsteam des HFC machte eine Verlegung notwendig. Und so gastierten die Kurpfälzer am Mittwochabend in Halle, wo die erste Hälfte wenige Höhepunkte lieferte.

Der Hallesche FC startete zwar mit enorm viel Tempo in die Partie, kam aber nur selten zu zwingenden Abschlüssen. Wenn es mal gefährlich wurde, war HFC-Angreifer Braydon Manu beteiligt. So auch in der 22. Minute, als Manu es ohne Erfolg mal aus spitzem Winkel versuchte. Von Mannheim kam offensiv nicht viel, sodass es torlos in die Pause ging.

Eberwein scheitert an Königsmann

Die bis dahin beste Chance des Spiels hatte Halle durch Michael Eberwein nach einer Stunde, er scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Timo Königsmann im Mannheimer Tor. Torchancen der Gäste hatten weiter Seltenheitswert, mehrere aussichtsreiche Kontersituationen wurden unkonzentriert abgeschlossen oder nicht zwingend genug zu Ende gespielt.

Für die gefährlichste Aktion aus Sicht der Mannheimer sorgte Rafael Garcia, der sich stark über die rechte Seite durchsetzte und dann nach innen zog. Seine scharf getretene Flanke flog durch den Fünfmeterraum, fand aber keinen Abnehmer.

Seegert an den Innenpfosten

Das Spiel plätscherte in der Schlussphase vor sich hin, doch ein Highlight hatte sich der SV Waldhof noch aufgehoben: In der Nachspielzeit nahm Marcel Seegert nach einer Kopfballabwehr des HFC den Ball von außerhalb des Strafraums direkt und setzte diesen an den Innenpfosten. Von dort prallte der Ball zurück in den Fünfer, wo Marco Schuster mit dem Nachschuss das Siegtor hätte schießen können, doch HFC-Keeper Kai Eisele parierte herausragend.

Und so endete eine phasenweise temporeiche, aber an Torszenen arme Partie in Halle mit einem 0:0-Unentschieden. Mannheim ist damit seit vier Spielen ungeschlagen, beendete drei dieser vier Partien allerdings mit einem Remis.