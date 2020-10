per Mail teilen

Drittligist SV Waldhof Mannheim hat einen neuen Chefcoach gefunden: Patrick Glöckner übernimmt in der neuen Saison die Kurpfälzer.

Glöckner war zuletzt Trainer beim Chemnitzer FC. Mit den Sachsen stieg der 43-jährige Ex-Profi, der zu seiner aktiven Zeit unter anderem bei den Stuttgarter Kickers unter Vertrag stand, jüngst aus der 3. Liga ab. Zuvor hatte er den damaligen Regionalligisten Viktoria Köln (Saison 2018/19) gecoacht und bei anderen Klubs als Co-Trainer und im Nachwuchsbereich gearbeitet. Er folgt beim SV Waldhof auf Bernhard Trares, der die Kurpfälzer 2019 aus der Regionalliga Südwest in die 3. Liga und in der Saison danach fast zum Durchmarsch geführt hatte.

Glöckner voller Tatendrang

"Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe hier beim SV Waldhof. Der Verein hat ein sehr großes Potential, das hat man in der vergangenen Saison deutlich gesehen. Jetzt gilt es für mich direkt in die Planungen für die neue Spielzeit einzusteigen", wird Glöckner in einer Mitteilung des Klubs zitiert: "Wir haben gleich zu Beginn wichtige Aufgaben zu erledigen und wollen uns für den DFB-Pokal qualifizieren."

"Patrick Glöckner war nach Bernhards Entscheidung unser absoluter Wunschkandidat", sagte Mannheims Sportlicher Leiter Jochen Kientz: "Es ist großartig, dass wir seine Verpflichtung nun in trockenen Tüchern haben. Er steht für einen sehr ansprechenden, modernen Spielstil und wir sind davon überzeugt, dass er die richtige Wahl für diese bedeutende Position ist."