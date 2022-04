Freiburg II gewinnt beim Waldhof knapp mit 1:0 und sichert Klassenerhalt

Am 34. Spieltag der 3. Liga hat die zweite Mannschaft vom SC Freiburg 1:0 (1:0) bei Waldhof Mannheim gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Vincent Vermeij in der 38. Minute.

Nachdem klar war, dass es mit dem Aufstieg wohl nichts werden würde, machte sich in Mannheim in der Vorwoche Enttäuschung breit. Trotzdem wollten sich Patrick Glöckner und sein Team positiv präsentieren. Das Ziel: im Saison-Endspurt den bestmöglichen Tabellenplatz herausholen. Aber auch die Freiburger Nachwuchskicker, die in ihrer ersten Drittliga-Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wollten befreit aufspielen.

Vermeij schießt Freiburg in Führung

So entwickelte sich vor rund 9.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Mannheim eine ausgeglichene Anfangsphase. Freiburgs Julius Tauriainen und Emilio Kehrer mit einem ersten Annäherungsversuch vor Waldhof-Keeper Timo Königsmann. Die erste richtige Chance des Spiels hatten dann aber die Waldhöfer in der 18. Minute. Doch Marcel Seegert scheiterte mit seinem Kopfball am stark parierenden Freiburger Keeper Noah Atubolu und auch Marcel Costly konnte den Ball im Nachschuss nicht im Tor unterbringen.

Die Breisgauer ließen sich davon nicht beeindrucken und versuchten weiter, schnell nach vorne zu spielen. In der 38. Minute mit Erfolg: Claudio Kammerknecht fand mit einer weiten Hereingabe Emilio Kehrer im Sechzehner. Der wollte den Ball per Kopf aufs Tor bringen, traf die Kugel aber nicht richtig. Dadurch landete der Ball direkt vor den Füßen von Vincent Vermeij. Der schloss aus fünf Metern frei vor Torhüter Königsmann ab und verwandelte souverän zum 1:0 für Freiburg. Die Mannheimer reklamierten Abseits, aber das Tor zählte. In der Folge taten sich die Gastgeber schwer, hatten offensiv wenig Ideen. So ging es mit einer knappen Freiburger Führung in die Pause.

Waldhofs Offensiv-Bemühungen bleiben ohne Erfolg

Nach dem Seitenwechsel brachte Waldhof Coach Glöckner Stefano Russo für Hamza Saghiri und den erfahrenen Marc Schnatterer für Niklas Sommer. Dadurch stellten die Mannheimer auf eine Dreierkette um und drückten aufs Tempo. Es zeichnete sich ein ähnliches Bild wie zu Beginn der ersten Halbzeit ab: Beide Mannschaften agierten sehr intensiv, ohne die ganz großen Tormöglichkeiten zu haben. Waldhof versuchte in der Folge mehr und mehr Druck aufzubauen, aber die junge Freiburger Mannschaft stand gut und verteidigte unaufgeregt. Daher kamen die Waldhöfer trotz intensiver Bemühungen nicht zum Torfolg und die Freiburger bejubelten, wie schon im Hinspiel, einen knappen Erfolg gegen die Mannheimer.

Mit dem 1:0-Erfolg sicherte sich das Team von Thomas Stamm den Klassenerhalt und steht weiter auf dem elften Tabellenrang. Der SVW bleibt Siebter und hat nun elf Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Braunschweig, der auf dem Relegationsplatz steht. Am kommenden Samstag müssen die Waldhöfer dann nach Osnabrück, Freiburg triff in Havelse an.