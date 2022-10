Freiburg II dreht wilde Partie gegen Waldhof Mannheim

per Mail teilen

Am 12. Spieltag der 3. Liga hat die zweite Mannschaft des SC Freiburg einen Rückstand gedreht und gegen den SV Waldhof Mannheim mit 3:2 gewonnen. Die Breisgauer klettern damit auf den sechsten Tabellenplatz, Mannheim ist Achter.

Im Duell der Tabellennachbarn hat der SC Freiburg nach einer wilden zweiten Halbzeit mit 3:2 (0:1) gegen den SV Waldhof Mannheim gewonnen. Alexander Rossipal brachte die Kurpfälzer mit einem sehenswerten Treffer in der 32. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Breisgauer durch einen Doppelschlag von Oscar Wiklöf (46.) und Vincent Vermeij (52.) zunächst die Partie. Mannheim gelang zwar noch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Daniel Keita-Ruel (60.), doch mit seinem zweiten Treffer des Tages erzielte Vermeij den Siegtreffer für Freiburg zum 3:2 (61.)

Alexander Rossipal trifft sehenswert zur 1:0-Führung für Mannheim

Dabei begann die Partie ziemlich gemächlich mit wenigen Strafraumszenen. Erst nach einer Viertelstunde gab es die erste gefährliche Torannäherung. Mannheims Bentley Baxter Bahn schickte Dominik Martinovic, der seinen Gegenspieler stehen ließ und im Sechszehner abzog. Doch die Freiburger Hintermannschaft konnte den Ball blocken und auch Berkan Taz' Flanke im Nachsetzen klären.

Danach nahm die Mannheimer Offensive etwas an Fahrt auf und die Kurpfälzer hatten mehr vom Spiel. Das Neidhart-Team versuchte, die kompakt stehenden Freiburger mit langen längen Bällen zu überwinden. Zunächst allerdings ohne Erfolg. Nach gut einer halben Stunde zog Rossipal dann aber einfach mal ab und traf mit einem strammen Schuss aus rund 25 Metern sehenswert zur 1:0-Führung für die Gäste (32.). Für den 26-Jährigen war es das zweite Saisontor.

In der Folge hatten die Breisgauer zwar etwas mehr Ballbesitz, Kapital daraus schlagen konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm aber nicht. So blieb es in einer Partie auf mäßigem Niveau bei der knappen Waldhöfer Führung zur Halbzeit.

Wilde zweite Halbzeit: Freiburg dreht die Partie

In der Pause fand SC-Coach Stamm dann aber offensichtlich die richtigen Worte. Denn direkt nach Wiederanpfiff gelang seinem Team durch ein Traumtor von Wiklöf der 1:1-Ausgleich (46.). Der finnische Mittelfeldmann schlenzte den Ball aus halblinker Positions in die lange Ecke, wo das Leder vom Innenpfoster ins Tor prallte. Nur sechs Minuten später spielten die Breisgauer dann einen starken Konter und Vermeij verwandelte aus kurzer Distanz zum 2:1 (52.).

Dann wurde es wild, denn wiederum nur vier Minuten später fanden die Waldhöfer die richtige Antwort auf Freiburgs Doppelschlag: Aus der Drehung heraus traf Keita-Ruel zum 2:2-Ausgleich (60.). Im Gegenzug legte dann aber wieder Freiburgs Torjäger Vermeij nach und erzielte mit einem Flachschuss aus rund 17 Metern den erneuten Führungstreffer- 3:2 (61.).

Freiburg zieht am Waldhof in der Tabelle vorbei

Die Waldhöfer versuchten, noch einmal zurückzukommen und erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten. Doch das Neidhart-Team kam nicht mehr zum Torerfolg und bleibt durch die 2:3-Niederlage auswärts in dieser Saison weiter sieglos.

Die Breisgauer ziehen durch den Sieg an den Mannheimern vorbei und stehen auf dem sechsten Tabellenplatz. Mannheim ist zwei Punkte dahinter Achter. Nächsten Samstag empfangen die Kurpfälzer Rot-Weiss Essen (14 Uhr, live bei SWR Sport), der Sport-Club spielt am Freitag (19 Uhr) in Zwickau.