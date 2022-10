Gegen Essen: Waldhof Mannheim verliert nach desolater Viertelstunde

Der SV Waldhof Mannheim hat aufgrund einer desolaten Anfangs-Viertelstunde gegen Rot-Weiss Essen verloren. Die Kurpfälzer unterlagen am 13. Spieltag der 3. Liga mit 1:2 (1:2).

Bereits nach vier Minuten stand es 0:1 aus Sicht der Gastgeber aus Mannheim. Nach einem sehr unglücklichen Zusammenprall von Mannheims Torhüter Morten Behrens mit seinem eigenen Verteidiger Gerrit Gohlke an der Strafraumgrenze, sackte Behrens in sich zusammen und ließ den Ball direkt vor die Füße von Ron Berlinski fallen, der aus 16 Metern ins leere Tor traf.

Minutenlange Diskussionen

Ein regulärer Treffer, der jedoch zu minutenlangen Diskussionen führte. Mannheims Innenverteidiger Marcel Seegert schubste den jubelnden Torschützen zu Boden, die Waldhöfer beschwerten sich über eine mutmaßliche Unsportlichkeit der Essener. Schiedsrichter Assad Nouhoum ließ sich jedoch nicht beirren, zeigte Seegert die Gelbe Karte und erkannte den Treffer an. Glück im Unglück: Keeper Behrens konnte nach einer Behandlungspause weitermachen.

Nur acht Minuten nach der Führung profitierten die Essener erneut von der fahrigen Spielweise der Mannheimer, die nun völlig neben sich standen. Und erneut war Gohlke im Mittelpunkt des Geschehens. Unbedrängt spielte der Verteidiger einen Rückpass zum eigenen Torwart in die Füße von Essens Berlinski, der frei vor Behrens auftauchte und zum 0:2 traf. Eine Anfangsviertelstunde zum Vergessen für den SV Waldhof.

Mannheim mit Anschlusstreffer in hektischem Spiel

Danach beruhigte sich das Spiel etwas, Mannheim bemühte sich um mehr Spielkontrolle, kam jedoch nicht zu Torchancen. Die nächste große Möglichkeit hatten dann wieder die Gäste, Isaiah Young scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Behrens (31.). Die anschließende Essener Ecke wurde direkt brandgefährlich - allerdings für Essen. Nach einem Mannheimer Befreiungsschlag stürmte Mannheims Neuzugang Marten Winkler auf und davon und legte vor dem Tor auf Dominik Martinovic quer, der nur noch einschieben musste - der Anschlusstreffer zum 1:2 (32.).

Mannheim schnupperte plötzlich wieder Morgenluft. Trainer Christian Neidhardt reagierte im Anschluss und baute die nach wie vor wacklige Defensive um - der unglücklich agierende Gohlke musste gehen, für ihn kam Berkan Taz in die Partie (34.). Bereits in der 39. Spielminute hätte Mannheim zum 2:2 ausgleichen können. Essen-Torwart Jakob Golz parierte einen Winkler-Kopfball aber glänzend.

Das Spiel wurde in der Folge immer hitziger, Niklas Sommer und Berlinski lieferten sich an der Seitenauslinie einen Ringkampf um den Ball, was Schiedsrichter Nouhoum mit Gelb für Sommer ahndete. Dann war Pause. Eine ereignisreiche erste Hälfte endete mit 1:2 aus Sicht von Waldhof Mannheim.

Mannheim drückt, trifft aber nicht

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste Halbzeit geendet hatte. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und erarbeiteten sich schnell Torchancen, die Gastgeber allerdings schienen etwas gefährlicher. Mannheims mutmaßlicher Ausgleich durch Winkler wurde jedoch wegen eines vorangegangenen Stümerfouls von Wagner zurückgepfiffen (51.). Auf der Gegenseite zielte Berlinksi am Mannheimer Tor vorbei (52.).

In den folgenden Minuten spielte sich das Geschehen weitgehend vor dem Essener Gehäuse ab. In der 77. Minute verhinderte Golz mit einer herausragenden Parade das 2:2. Stefano Russo hatte aus 18 Metern in den Winkel gezielt. Der Ausgleich für Mannheim lag in der Luft. Fünf Minuten später scheiterte Wagner ebenso am starken Golz wie Kother in der 84. Minute.

Marcel Seegert fliegt vom Platz

Mannheim drückte verzweifelt auf den Ausgleich und öffnete so Räume für Rot-Weiss Essen. In der 90. Minute hätte Loubongo fast für die Entscheidung für Essen gesorgt. Der Angreifer spitzelte Mannheims Riedel den Ball im eigenen Strafraum vom Fuß, scheiterte jedoch am sensationell parierenden Behrens. Felix Bastians zielte im Nachschuss über das Tor. Mannheim stemmte sich in den Schlussminuten nach wie vor verbissen gegen die Niederlage, doch statt des Ausgleichs sorgte abermals die SVW-Verteidigung für den letzten Höhepunkt der Partie. Der bereits mit Gelb verwarnte Seegert rempelte völlig unnötigerweise seinen Gegenspieler um und erhielt folgerichtig die zweite gelbe und damit die Gelb-Rote Karte. Die Kurpfälzer beendeten die Partie zu zehnt.

Nach der Niederlage steht der SV Waldhof Mannheim auf dem achten Platz in der Tabelle. In der kommenden Woche empfängt der SVW Dynamo Dresden.