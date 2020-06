Waldhof Mannheims Geschäftsführer Markus Kompp hat eine Werbekooperation zwischen der deutschen Nationalmannschaft und den unterklassigen Klubs gefordert.

Bei Facebook schrieb Kompp am Dienstag, die Nationalelf solle offizieller Partner der Drittligaklubs werden und bei jedem Verein für 100.000€ im Jahr Werbung schalten. Für die Regionalligisten sollen 25.000€ je Verein ausgegeben werden, auch Amateurvereine sollen profitieren.

In seinem Posting führt Kompp an, dass die Nationalmannschaft in der Bevölkerung an Stellenwert verloren habe. Das zeigen auch die rückläufigen Zuschauerzahlen. „Der DFB muss schauen, dass er die Basis zurückgewinnt. Mit so einer Kooperation kann man ein Zeichen setzen.“ bekräftigte er seine Position gegenüber SWR Sport.

DFB will Vorschläge in Task Force diskutieren

Der Vorstoß ist bereits der Zweite diese Woche. Am Tag zuvor hatte Kompp vorgeschlagen, dass zukünftige DFB Strafen in einen Hilfsfond fließen sollten, auf den finanzschwache Vereine in Krisenzeiten zugreifen können. Der DFB will laut Kompp beide Vorschläge in der „Task Force Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga" diskutieren. Diese war ins Leben gerufen worden, nachdem viele Vereine durch die Corona-bedingte Saisonunterbrechung in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren.

Mit seinen öffentlich vorgetragenen Forderungen will Kompp verhindern, dass die Diskussion um eine stabilere Zukunft der 3. Liga wieder abflaut. „Ich möchte, dass wir da öffentlich drüber reden, damit die Task Force am Ende keine Luftnummer wird.“ so der 37-Jährige auf Nachfrage von SWR Sport. Der DFB-Bundestag hat die Gründung der Task Force vergangene Woche beschlossen. Jetzt muss sie mit Leben und Inhalten gefüllt werden.