Das Sportjahr 2019 hat uns wieder viele fesselnde Momente beschert. Für SWR-Sportredakteur Michael Glang sticht der Aufstieg von Waldhof Mannheim heraus. Und das, obwohl er dem Waldhof eher distanziert gegenüber steht.

Als gebürtiger Südhesse stehe ich Waldhof Mannheim tendenziell eher distanziert gegenüber. Der Aufstieg des Traditionsklubs in die 3. Liga war für mich dennoch ein ganz besonderer Moment. Weil es das Happyend eines beispiellosen Dramas rund um die Aufstiegshoffnungen der Blau-Schwarzen war.

Als am 20. April das Heimspiel der Mannheimer gegen Wormatia Worms um 15:59 Uhr abgepfiffen wurde, entlud sich der ganze Druck. Durch den 1:0-Erfolg hatte es die Mannschaft von Bernhard Trares endlich geschafft mit dem Aufstieg in die 3. Liga.

Rückkehr in den Profifußball

Insgesamt 16 Jahre hatte der Klub nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga auf die Rückkehr in den Profifußball warten müssen. Lizenzentzug, Absturz in die Oberliga - all das fiel in die lange Leidenszeit. Solche Tiefschläge schmerzen den Klub und die Fans.

Nach der Rückkehr in die Regionalliga erstarkte der Waldhof und spielte bald in der Spitzengruppe. Von 2016 bis 2018 landete der Waldhof immer auf einem der ersten beiden Plätze. Durch die umstrittene Aufstiegsregelung des DFB bedeutete aber selbst der Meistertitel 2016 nicht automatisch den Aufstieg in die 3. Liga.

Lotte, Meppen, Uerdingen mit dem besseren Ende

Stattdessen musste der SV Waldhof drei Mal in die Relegation - und zog drei Mal den Kürzeren. Am Ende hatten die Sportfreunde Lotte, der SV Meppen und der KFC Uerdingen jeweils das bessere Ende für sich. Unter teilweise dramatischen Umständen scheiterten die Mannheimer, inklusive Elfmeterschießen in Meppen und dem Spielabbruch wegen Zuschauerausschreitungen gegen den KFC Uerdingen.

Also nahm die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares im Sommer 2018 einen neuen Anlauf. Und dieses Mal sollte es endlich klappen mit der 3. Liga. Mit großem Vorsprung ging der SV Waldhof über die Ziellinie. Über 14.400 Zuschauer feierten mit der Mannschaft im Carl-Benz Stadion.

Waldhof mit gutem Start in die 3. Liga

Der Sprung in die 3. Liga ist dem Waldhof recht gut gelungen. Die Mannheimer stehen im oberen Mittelfeld. Das Lokalderby steigt jetzt gegen den 1. FC Kaiserslautern, nicht mehr gegen Worms.

Das Wichtigste aber ist, dass sich Klub und Umfeld für die starken Leistungen der letzten Jahre endlich belohnt haben. Wer einmal Mannschaftssport betrieben hat, der kann nachvollziehen, wie emotional dieser "Aufstieg mit Anlauf" für die Beteiligten gewesen sein muss.

Weil man diese pure Freude und das Glück im Moment des Triumphs förmlich gespürt hat beim Anblick der Bilder, ist Waldhofs Aufstieg mein Sportmoment 2019.