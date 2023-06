Alter Bekannter zurück in Mannheim: Rüdiger Rehm wird neuer Waldhof-Trainer

Der SV Waldhof Mannheim hat am Montag die Verpflichtung von Rüdiger Rehm aus Heilbronn bekanntgegeben. Der 44-Jährige wird Nachfolger des kürzlich entlassenen Christian Neidhart.

"In den vergangenen zwei Wochen haben wir den Trainermarkt sehr akribisch sondiert und die Möglichkeiten des SV Waldhof Mannheim 07 abgewogen", wird Tim Schork, Waldhof-Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Das Ergebnis dieser Sondierung präsentierten die Mannheimer am Montagabend: Der 44-jährige Rüdiger Rehm soll als Nachfolger des kürzlich entlassenen Christian Neidhart den Waldhof in der kommenden Saison in die zweite Liga führen.

"Unser Ziel war es einen Trainer zu finden, der sich zu 100 Prozent mit dem Verein und dem gesamten Umfeld identifizieren kann. Nicht nur als Spieler beim SV Waldhof, sondern auch in den letzten Jahren als Trainer verkörpert Rüdiger viel Leidenschaft, Überzeugung und Intensität", erklärt Schork. Rehm kenne die Liga sehr gut und habe in den Gesprächen gezeigt, dass er für die Aufgabe beim SVW brenne, so Schork weiter.

Aufstiegstrainer mit Wiesbaden und Großaspach

Als Trainer hatte Rüdiger Rehm bereits mit dem SV Wehen Wiesbaden den Aufstieg in die 2. Bundesliga und mit der SG Sonnenhof Großaspach den Sprung in Liga 3 geschafft. Zuletzt war Rehm Cheftrainer des FC Ingolstadt 04, wo er in der 3. Liga einen Punkteschnitt von 1,55 Punkten pro Spiel erreichte. Als Spieler hatte Rehm bereits von 1997 bis 2001 das Trikot der Kurpfälzer getragen und stand in 97 Partien für den SV Waldhof Mannheim auf dem Feld.

"Es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl wieder am Alsenweg und im Carl-Benz-Stadion arbeiten zu dürfen. Als Spieler habe ich hier bereits eine tolle Zeit gehabt", freut sich Rehm auf die neue Aufgabe als Cheftrainer. "Wir haben bereits ein gutes Grundgerüst und schon einiges an Vorarbeit geleistet. Parallel freue ich mich Mannschaft und alle Mitarbeiter kennenzulernen. Gemeinsam packen wir es an", wird Rehm in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.