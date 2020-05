per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim darf offiziell ins Mannschaftstraining einsteigen. Der Verein plädiert jedoch weiterhin für einen Abbruch der laufenden Spielzeit und fordert Lösungen vom Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Der DFB plant die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Liga am 30. Mai. Laut Markus Kompp, Geschäftsführer des SV Waldhof Mannheim, ist jedoch auch dieser Termin nicht mehr haltbar. "Viele Vereine haben noch nicht einmal die erste Testreihe durchgeführt, geschweige denn ein Mannschaftstraining absolviert. Dazu kommt die einwöchige Vorbereitungszeit im Quarantäne-Trainingslager", so Kompp.

Umsetzung des DFB-Hygienekonzepts "nahezu unmöglich"

Nicht nur terminlich, sondern vor allem aus wirtschaftlicher und infrastruktureller Sicht sieht der SVW-Geschäftsführer keine andere Möglichkeit, als die aktuelle Saison abzubrechen. "Ich rechne mit einem mittleren sechsstelligen Betrag, der auf uns zukommt. Daher wird es wirtschaftlich extrem schwer", so Kompp. Zuletzt betonte er, dass der DFB die Vereine in die Insolvenz jagen würde. Ein weiteres Problem sieht Kompp bei der logistischen Umsetzung des DFB-Konzepts. "In Hinsicht auf die Größe der Katakomben und der Umkleideräume ist es nahezu unmöglich, die Hygienemaßnahmen durchzuführen", sagt der Mannheimer Geschäftsführer.

Finanzielle Unterstützung des Verbandes fehlt

Um die Umsetzung des Hygienekonzepts gewährleisten zu können, wurde vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Vereinen aus der 3. Liga jeweils 300.000 Euro bedingungslos zur Verfügung stellen muss. Dieser Geldbetrag kam jedoch nie bei den Klubs an, da der DFB diese finanziellen Mittel nutzte, um die Kosten der diversen Corona-Testreihen zu decken. Zudem besteht im Land Baden-Württemberg die Verordnung, dass der DFB die Kosten für die Umsetzung des Hygienekonzepts zu tragen hat.

Kompp zeigt sich diesbezüglich verärgert. "Wenn die DFL uns 300.000 Euro bedingungslos zur Verfügung stellt und der DFB diesen Betrag nutzt, um die Corona-Tests zu zahlen, die der Verband laut Verordnung selbst bezahlen müsste, dann ist das nicht rechtens", sagt der SVW-Geschäftsführer. Es sei bisher kein Geld beim Mannheimer Drittligisten angekommen und er gehe auch nicht davon aus, dass in Zukunft noch etwas ankomme, so Kompp weiter.

Argumentation für Saison-Abbruch wird fortgesetzt

Auch wenn der DFB klar zu bekennen gibt, die laufende Saison unbedingt sportlich zu Ende bringen zu wollen, wird man in Mannheim weiterhin öffentlich für einen Abbruch der aktuellen Spielzeit plädieren. "Wir werden unsere sachlichen Argumente weiterhin, in Absprache mit anderen Vereinen, darlegen und vertreten. Eine Fortsetzung des Spielbetriebs ist aus unserer Sicht sowohl aus gesellschaftlichen und gesundheitlichen als auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich", so Kompp. Außerdem sei durch die enorme Wettbewerbsverzerrung ein fairer sportlicher Wettkampf nicht mehr zu realisieren, sagt der SVW-Geschäftsführer weiter.

Sollte die 3. Liga tatsächlich in naher Zukunft ihren Spielbetrieb wiederaufnehmen, werde man aber natürlich spielen, so Kompp. Auch die Stadt Mannheim und das Gesundheitsamt Mannheim ständen einer Durchführung von Drittligaspielen nicht im Weg, solange die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. Darüber hat sich der Verein bereits seit Längerem mit den örtlichen Behörden beraten, so Kompp.

"DFB soll Lösungen aufzeigen anstatt Fragen zu stellen"

In einem öffentlichen Brief an den DFB hatte SVW-Geschäftsführer Kompp zuletzt die Gründung einer Taskforce für die Zukunft der 3. Liga forciert. Der DFB hat dem zugestimmt und einen Antrag zur Gründung einer solchen Taskforce gestellt. Zudem hat der FC Carl Zeiss Jena zuletzt ein Konzept für die Abwicklung der aktuellen und der kommenden Spielzeit veröffentlicht und dieses dem DFB vorgelegt, nachdem der DFB-Vizepräsident Rainer Koch ein solches Konzept gefordert hatte.

In Mannheim unterstützt man das Konzept der Thüringer. "Wir stehen voll und ganz hinter dem Vorschlag des FC Carl Zeiss Jena und unterstützen das vorgelegte Konzept", so Markus Kompp. Dennoch sah man sich gezwungen, sich für die Gründung einer Taskforce auszusprechen, da die 3. Liga laut Waldhof-Geschäftsführer Kompp "in der politischen und wirtschaftlichen Wahrnehmung nicht so gut vertreten ist." Zudem fordert Kompp den DFB auf "endlich Lösungen aufzuzeigen anstatt nur Fragen zu stellen." Dies sei laut dem Mannheimer Geschäftsführer zwingend notwendig.