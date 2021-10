Waldhof Mannheim - Neue Erkenntnisse über den Corona-Ausbruch

Erst einer, dann zwei, dann drei und dann immer mehr: Bei Waldhof Mannheim ist in der vergangenen Woche das Corona-Chaos ausgebrochen. Nachdem das Spiel gegen 1860 München am Samstag aufgrund einer zu hohen Zahl an Corona bedingten Ausfällen abgesagt werden musste, laufen derweil die Testungen auf Hochtouren. Und nicht nur das: Auch die Suche nach dem Ursprung des Ausbruchs ist in vollem Gange. Es gibt neue Erkenntnisse.

Beim SV Waldhof wird getestet, getestet, getestet - doch das Spiel gegen Zwickau am Samstag steht noch immer auf der Kippe. Die Mannheimer Verantwortlichen stehen nach wie vor im regelmäßigen Austausch mit dem örtlichen Gesundheitsamt. Die Frage, die bislang aber immer noch unbeantwortet geblieben ist, lautet: Wie konnte zu einem solchen Ausbruch kommen?

Jetzt hat sich der Verein in einer Pressemitteilung geäußert. Dort heißt es: "Über die vorläufigen Erkenntnisse wurde nun der Aufsichtsrat entsprechend informiert." Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung soll ein Mannschaftsabend der Auslöser gewesen sein. Diesen hatte der sportliche Leiter, Jochen Kientz, Ende September veranstaltet. Einen Tag nach der Feier soll sich Stürmer Dominik Martinovic bereits krank gemeldet haben. Auf ihn folgte zwei Tage später Athletiktrainer Florian Braband, der auch im Spiel gegen Verl fehlte. Die nächsten Testergebnisse werden am späten Donnerstagabend und Freitagmorgen erwartet. Mit der Unterstützung einiger U23-Spieler könnte die Mannschaft gegen Zwickau theoretisch antreten. Das Mannheimer Gesundheitsamt soll allerdings von einer sehr undurchsichtigen und wilden Infektionslage gesprochen haben. Daher könnte es für den kommenden Samstag auch ein Spielverbot verhängen.