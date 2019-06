Nach dem Aufstieg in die 3. Liga ist der SV Waldhof Mannheim an diesem Montag in die neue Saison gestartet. Mit dabei: Alle Neuzugänge und eine frohe Botschaft für die Fans.

Mehrere hundert Fans versammelten sich zum Trainingsauftakt bei sommerlichen Temperaturen am altehrwürdigen Stadion am Alsenweg beim SV Waldhof Mannheim. Mit dabei auf den Platz - alle drei Neuzugänge: Verteidiger Jan-Hendrik Marx (Kickers Offenbach), sowie die Mittelfeld-Akteure Benedict dos Santos (VfB Stuttgart II) und Mohamed Gouaida (vom SV Sandhausen). Dauer 2:32 min Trainingsauftakt beim Aufsteiger Waldhof Mannheim Ganz Mannheim hat mitgefiebert: Als die "Buwe" des SV Waldhof im April beim 4. Anlauf endlich den lang ersehnten Aufstieg schafften. 3. Liga - nach 16 Jahren endlich wieder zurück im Profi-Fußball. Dass das für einen Neu-aufsteiger nicht einfach wird, dessen ist man sich am Waldhof bewusst. Deshalb fällt die Sommerpause nur kurz aus und bis zum Liga-Start Mitte Juli stehen sieben Testspiele an. Michael Bollenbacher war beim heutigen Trainingsauftakt. Vor allem von Ex-Bundesligaspieler Gouaida (Hamburger SV) erhoffen sich die Mannheimer wichtige Impulse: "Das ist ein sehr guter Fußballer und auf mehreren Positionen einsetzbar", beschreibt Kientz den 26-Jährigen tunesischen Nationalspieler, der vor einigen Jahren auch beim SC Freiburg unter Vertrag stand. Weitere Verstärkungen sind nicht ausgeschlossen: "Wir schauen immer, was auf dem Markt ist", erklärt Waldhofs Sportlicher Leiter, "es gibt interessante Spieler, aber wir müssen von ihnen überzeugt sein, und sie müssen auch wirtschaftlich passen." Valmir Sulejmani wird eine weitere Saison beim SV Waldhof Mannheim spielen Frohe Kunde auch für die Fans: In jedem Fall werde der stark umworbene Valmir Sulejmani (18 Tore) beim SV Waldhof Mannheim bleiben, dies bestätigte ein Sprecher gegenüber SWR Sport. Der ebenfalls umworbene Toremacher Timo Kern (17 Treffer) musste während des Auftakts wegen eines grippalen Infekts auf der Tribüne Platz nehmen. Ob er den SV Waldhof Mannheim verlassen wird, steht noch nicht fest. "Alles ist offen", sagte ein Sprecher des Vereins. So oder so ist die Vorfreude auf die bevorstehende Saison rund um den Alsenweg riesengroß. Bei Fans (rund 2.500 Dauerkarten sind schon verkauft), Funktionären und Spielern: "Wir haben tolle Zuschauer", sagt der ehemalige Bundesliga-Profi Kientz, "und wir wollen die Euphorie aus der Regionalliga mitnehmen." Auch wenn klar sei, dass man künftig in der 3. Liga "auch mal wieder Spiele verlieren wird." In der vergangenen Meistersaison musste sich der SV Waldhof nur zweimal geschlagen geben.