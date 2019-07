Am Samstag (14.00 Uhr) trifft der SV Waldhof in der 3. Liga auf den SV Meppen. Es ist das erste Heimspiel im Profifußball für die Mannheimer im Carl-Benz-Stadion seit 16 Jahren.

Seit Freitag ist der Kader des SV Waldhof komplett. Mit Ex-Bundesligaspieler Max Christiansen, der von Arminia Bielefeld verpflichtet wurde, stehen 28 Spieler unter Vertrag: "Damit sind wir gut aufgestellt", bestätigt der Sportliche Leiter Jochen Kientz gegenüber SWR Sport das vorläufige Ende der Transfer-Aktivitäten. Es sei denn, so Kientz, "es kommt noch etwas Interessantes auf den Markt." Ansonsten habe man beim SV Waldhof Vertrauen in die Spieler der aktuellen Mannschaft, "wir haben eine gute Truppe zusammen".

Neuzugang Max Christiansen Imago imago images / Kruczynski

Mit Christiansen mehr Möglichkeiten

In jedem Fall werden mit Max Christiansen (Vertrag bis 2021) die personellen Möglichkeiten von Trainer Bernhard Trares im defensiven Bereich deutlich vielfältiger: "Max ist ein hochmotivierter Defensivspieler, der aufgrund seiner guten Ausbildung und seiner körperlichen Konstitution mehrere Positionen auf einem hohen Niveau abdecken kann," so Trares. Der 22-Jährige ist als rechter Verteidiger, als Innenverteidiger und als Sechser einsetzbar. "Das ist ein sehr guter Spieler mit viel Potenzial," freut sich Jochen Kientz über den gelungenen Wechsel des jungen Spielers, der trotzdem schon viel Erfahrung besitzt. Max Christiansen spielte in der U21 für Deutschland und war auch bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio für das deutsche Team am Ball, gewann in Brasilien die Silbermedaille. Auch Christiansen freut sich auf seinen neuen Arbeitgeber: "Das ist ein Traditionsverein mit einer klasse Mannschaft und tollen Fans." Zuletzt stand der Allrounder bei Arminia Bielefeld unter Vertrag und machte dort in der vergangenen Saison sieben Zweitligaspiele. Seit Freitag trainiert Christiansen beim SV Waldhof, seit Freitag ist er auch spielberechtigt.

Zufrieden mit dem Auftakt in Chemnitz

Theoretisch könnte der gebürtige Flensburger, der bei Hansa Rostock groß wurde und von dort nach Ingolstadt wechselte und zum Bundesligaspieler wurde, also schon am Samstag im Heimspiel gegen den SV Meppen (14 Uhr) im Carl-Benz-Stadion eingesetzt werden. Was aber wohl eher unwahrscheinlich ist, weil - erstens - Max Christiansen schon länger nicht mehr gespielt hat und - zweitens - sich das Waldhof-Team vom vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt in Chemnitz (1:1) gut bewährt hat: "In der ersten Hälfte haben wir hervorragend gespielt, hätten schon 3:0 führen können," wirft Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz den Blick zurück, "danach standen wir unter Druck, und dann kam das unglückliche Eigentor." Alles in allem aber war man beim SV Waldhof zufrieden mit dem ersten Punkt und dem ersten Auftritt in der 3. Liga.

Dauer 1:09 min Chemnitzer FC - Waldhof Mannheim 1:1 Spielbericht des ersten Drittligaspiels des SV Waldhof Mannheim

Wiedersehen mit dem SV Meppen

Am Samstag also Meppen. Da werden auf dem Waldhof böse Erinnerungen wach an die verpatzte Relegation 2017. Damals verloren die Mannheimer das Rückspiel bei den Emsländern im entscheidenden Elfmeterschießen. Für Jochen Kientz aber ist das gegenüber SWR Sport kein Thema mehr: "Es geht um drei Punkte, und wir freuen uns auf das Spiel." Das gilt auch für die Fans. Rund 7.000 Karten sind bereits verkauft, knapp 10.000 Waldhof-Anhänger werden gegen den SV Meppen erwartet.