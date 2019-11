per Mail teilen

Vier Jahre lang begleitete und dokumentierte Florian Erker den SV Waldhof Mannheim in der Regionalliga Südwest. Am 4. Dezember findet die Filmpremiere statt.

In der Dokumentation ist der steinige Weg durch die drei hintereinander verlorenen Relegationen, dem Spielabbruch im eigenen Stadion, dem Kampf gegen den DFB um den Punktabzug, bis hin zum erlösenden Moment des erreichten Aufstiegs gegen Wormatia Worms festgehalten. Emotionen, Hintergründe und bisher nie gewährte Einblicke sind in "Waldhof Wahnsinn – Der Wiederaufstieg eines Traditionsvereins" zu sehen.

Am 4. Dezember findet die Filmpremiere im Kinopolis in Viernheim statt und lässt die Herzen aller Waldhöfer nochmal höher schlagen. Ab 2020 ist der Film dann in der ARD Mediathek zu sehen.

Hier geht's zum Trailer.