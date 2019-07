Saisonfinale mit großer Aufstiegs-Party: bei Waldhof Mannheim wird am Wochenende die Rückkehr in den Profifußball gefeiert. Schon vor vier Wochen wurde die Meisterschaft der Regionalliga Südwest perfekt gemacht und damit der Aufstieg in die 3. Liga. Ein Zwillings-Paar genießt den Erfolg ganz besonders: Raffael und Gianluca Korte. mehr...