Die geköpften Fußballer-Figuren auf dem Elf-Freunde-Kreisel in Kaiserslautern führten nicht nur im Netz zu vielen Reaktionen. Jetzt äußerte sich Waldhof Mannheim zu dem Vorfall.

Im Vorfeld zu den Beschädigungen in Kaiserslautern wurde in der Nacht auf Sonntag die Mannheimer Brücke an der Stadteinfart mit dem Schriftzug "1. FCK" beschmiert. Darauf machten in den Sozialen Netzwerken viele Waldhof-Fans aufmerksam, auch der Verein erwähnte den Vorfall in einer Stellungnahme.

Am Wochenende wurde auf die Mannheim-Brücke ein FCK-Logo geschmiert Handyfoto

Die Polizei vermutet einen unmittelbaren Zusammenhang dieser beiden Taten. Waldhof Mannheim bat die rivalisierenden Fans um einen "respektvollen Umgang", vor allem im Hinblick auf das am 01. September stattfindende Derby. Der Verein betonte das vorbildliche Verhalten der eigenen Fans in der vergangenen und der neuen Saison.

Waldhof ruft zu respektvollem Umgang mit Kaiserslautern-Fans auf Nach dem mutmaßlichem Fan-Vandalismus hat der SV Waldhof Mannheim zu einem respektvollen Umgang zwischen seinen Fans und den Anhängern des 1. FC Kaiserslautern aufgerufen. "Der SV Waldhof wird niemanden vorverurteilen", schrieb der Verein in einer Stellungnahme auf seiner Webseite, fügte aber hinzu: "Wir werden diese Aktionen nicht dulden und die Täter sind nicht Teil der SVW-Familie." Sollten die Täter ermittelt werden, werde Waldhof ein Stadionverbotsverfahren gegen diese einleiten.

Aktion wird auf Social-Media als überflüssig bewertet

Auf der "SWR Sport" Facebook- und Instagramseite verurteilten die meisten die Aktion in Kaiserslautern. So kommentierte beispielsweise ein Facebook-User unter das von "SWR Sport" geteilte Video der beschädigten Figuren: "Eigentlich wollte ich als neutraler Beobachter zum Spiel unserer Ligakonkurrenten fahren. Wenn man aber liest, was da im Vorfeld scheinbar schon abgeht, vergeht einen die Vorfreude auf so ein Derby." Gleicher Meinung war auch ein anderer FCK-Fan: "Rivalität schön und gut, aber warum tragen wir das alles nicht im Stadion auf dem Platz und friedlich auf den Rängen aus." Diesen Wunsch haben wahrscheinlich auch beide Vereine.