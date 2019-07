Drittliga-Aufsteiger Waldhof Mannheim hat im dritten Saisonspiel zum dritten Mal unentschieden gespielt. Das Team von Bernhard Trares kam in Magdeburg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Waldhof Mannheim fand gut in die Partie und ließ sich vor 14.166 Zuschauern nicht einschüchtern. Trotzdem war es das Team von Bernhard Trares, das in der 29. Minute durch eine Standardsituation überraschend in Rückstand geriet. Nach einer Ecke von Mario Kvesic traf Magdeburgs Sören Bertram zum 1:0. In der 44. Minute gelang den Gästen dann aber der Ausgleich: Valmir Sulejmani traf zum 1:1.

Nach der Pause hatten die Magdeburger ein deutliches Übergewicht und SVW-Torhüter Markus Scholz bewahrte seine Mannschaft mit einigen Parade vor der ersten Saison-Niederlage. So blieb es beim 1:1 - dem dritten Unentschieden im dritten Saisonspiel. Am kommenden Montag empfängt Waldhof Mannheim 1860 München.