per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim kam nach einem 0:2-Rückstand bei Spitzenreiter MSV Duisburg zurück und siegte noch mit 3:2.

Dauer 11:00 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen MSV Duisburg - Waldhof Mannheim 2:3 3.Liga 25. Spieltag

Zwei Treffer von Vincent Vermeij (4./43.) sorgten in Duisburg zunächst für klare Verhältnisse zugunsten des MSV. In der zweiten Halbzeit sorgte Gian-Luca Korte (55./58., Foulelfmeter) per Doppelschlag zunächst für den Ausgleich der Kurpfälzer. Marco Schuster (86.) sicherte Waldhof den Sieg und den Sprung auf Tabellenplatz zwei.

Mannheim ist mit zwei Punkten Rückstand neuer Zweiter, einen weiteren Zähler dahinter folgt der FC Ingolstadt. Die Schanzer verloren bei Hansa Rostock mit 0:3 (0:2).