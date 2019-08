per Mail teilen

Am Montagabend trifft der SV Waldhof Mannheim auf den TSV 1860 München. Dabei wollen die Mannheimer den ersten Saisonsieg einfahren. Trotz Stimmungsboykotts.

Wenn Schiedsrichter Christof Günsch am Montag Abend um 19 Uhr das Spiel anpfeifen wird, wird es leise sein im Carl-Benz-Stadion. Grund hierfür sind die Anstoßzeiten und Spielansetzungen der 3. Liga, gegen die die heimischen Waldhof-Fans protestieren werden. In Anlehnung an das Gründungsjahr (1907) des SV werden sie 19,07 Minuten schweigen.

Blau-Weiße Vergangenheit

Während die Münchner Löwen am vergangenen Spieltag mit einem 3:0 zu Hause gegen Zwickau ihren ersten Saisonsieg feierten, wollen die Mannheimer gegen die Bayern ihren ersten Dreier einfahren. Für Trainer Bernhard Trares ist es trotz seiner blau-weißen Vergangenheit keine besondere Begegnung. "Ich habe bei 1860 München viel Zeit verbracht, aber deswegen ist es trotzdem kein besonderes Spiel für mich", teilte er dem "Sport-Kurier Mannheim" mit. Der 53-Jährige spielte sechs Jahre bei den Löwen und war von 2004 bis 2006 Co-Trainer.

Zurückgreifen kann der gebürtige Hesse dabei auf Neuzugang Arianit Ferati. Der Rechtsaußen war wegen einer Viruserkrankung drei Spiele ausgefallen. Mohamed Gouaida hingegen wird nicht im Kader stehen. Eine Muskelzerrung verhindert einen Einsatz des im Sommer vom SV Sandhausen verpflichteten Spielmachers.

Fokus auf Standards

Trares bemängelte die "zahlreichen Standardsituationen", denen sich sein Team in den vergangenen Partien zu stellen hatte. Die daraus resultierende Anfälligkeit bei ruhenden Bällen wollen die Mannheimer gegen die Münchner abstellen. Die bisherigen beiden Gegentore fielen jeweils nach Ecken.

Dauer 3:01 min 1. FC Magdeburg - SV Waldhof Mannheim Absteiger 1. FC Magdeburg und Aufsteiger SV Waldhof Mannheim warten weiterhin auf den ersten Sieg. Beide Mannschaften trennten sich 1:1.

Mit einem Sieg könnte der SV Waldhof vom 16. Tabellenplatz auf den 9. Rang springen. Damit würden sie nicht nur die Löwen hinter sich lassen, sondern auch den Erzrivalen aus Kaiserslautern überflügeln.