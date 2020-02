Drittligist SV Waldhof Mannheim möchte mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg am 22. Spieltag der 3. Liga seine gute Ausgangslage ausbauen.

Der Tabellendritte erwartet im Duell gegen den Zweitliga-Absteiger (Sonntag, 13 Uhr) deutlich mehr als 10.000 Zuschauer. Trainer Bernhard Trares erwartet eine schwere Aufgabe: "Sie haben den Trainer gewechselt. Somit müssen wir uns auf eine andere Spielweise als vor der Winterpause einstellen."

Dauer 0:18 min Waldhof-Trainer Bernhard Trares zum Spiel gegen Magdeburg Bernhard Trares, der Trainer des SV Waldhof Mannheim, über den nächsten Gegner in der 3. Liga: Magdeburg.

"Wir sind noch nicht klar, wie wir die Startaufstellung bestücken", sagte Trares weiter. Trares muss in jedem Fall auf Arianit Ferati verzichten, der beim 1:0-Sieg in Meppen die Gelb-Rote Karte gesehen hat. Außerdem ist der Einsatz von Maurice Deville (Knöchelverletzung), der erst am Freitag wieder ins Teamtraining eingestiegen ist, fraglich. Als Ersatz stehen Mohamed Gouaida und Gianluca Korte bereit. Korte kehrt nach einem grippalen Infekt in den Kader zurück.