Im brisanten Drittliga-Duell zweier Traditionsvereine erwartet Trainer Bernhard Trares vom SV Waldhof Mannheim einen "Abreibungskampf" gegen den TSV 1860 München (Samstag, 14 Uhr).

Trares muss in dem mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Grünwalder Stadion in München aber möglicherweise auf Maurice Deville verzichten. Der Angreifer habe Probleme am großen Zeh, erklärte Trares.

Endet am Samstag eine Serie?

Bis auf die Langzeitverletzten stehen ihm ansonsten alle Spieler zur Verfügung. In München treffen zwei Mannschaften aufeinander, die schon längere Zeit nicht mehr verloren haben: die Gastgeber seit neun Partien, der SVW seit acht.

Ein echtes Drittliga-Topspiel

Aufsteiger Mannheim rutschte zuletzt nach dem 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg vom Aufstiegs-Relegationsplatz drei auf Rang vier ab, die Löwen stehen zwei Plätze dahinter. "1860 hat viel Selbstvertrauen", sagte Waldhofs Mittelfeldspieler Marco Schuster, kündigte aber einen forschen Auftritt an: "Wir müssen körperlich voll dagegenhalten, denn wir wollen was mitnehmen."