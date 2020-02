Nach 16 Jahren Amateurfußball spielt der SV Waldhof Mannheim in seiner Comeback-Saison im Profibetrieb eine bislang unerwartet starke Rolle. Sogar der Durchmarsch in die 2. Liga scheint möglich. Dennoch gibt es nun Unruhe beim Traditionsklub.

Spielt Aufsteiger SV Waldhof Mannheim noch ein Jahr 3. Liga - oder gelingt sogar der Durchmarsch in die 2. Bundesliga? Vor dem Spitzenspiel beim Tabellenführer MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr) ist offen, wo die auf Rang vier liegenden Mannheimer in der kommenden Saison spielen - und auch: mit wem. Denn die Zukunft vieler wichtiger Profis ist trotz deren Anteil an der bislang so starken Comeback-Saison nach 16 Jahren Amateurfußball für den Klub alles andere als geklärt.

Wie geht es für viele Leistungsträger weiter?

Beim 1:1 gegen den Tabellenletzten Jena standen mit Michael Schultz, Kevin Conrad, Valmir Sulejmani, Gianluca Korte und Mounir Bouziane fünf Akteure in der Startformation, deren Verträge im Juni auslaufen. Maurice Deville, bis zu seiner Verletzung Stammspieler, sowie der eingewechselte Torschütze Raffael Korte sind ebenfalls nur noch ein paar Monate gebunden. Bis auf Sulejmani, bei dem sich der Kontrakt verlängert, wenn er 20 Pflichtspiele absolviert, haben die Leistungsträger derzeit keine Ahnung, wie es weiter geht.

Kevin Conrad: "Es wird in der Kabine fast über nichts anderes geredet"

Die vielen auslaufenden Verträge sind längst ein Thema. "Es wird in der Kabine fast über nichts anderes geredet. Natürlich beschäftigt uns das», sagt Kevin Conrad. Der Kapitän ist in Sorge, weil sich in den zurückliegenden Wochen wenig getan hat. Nicht bei ihm und auch nicht bei Spielern wie dem gebürtigen Speyerer Korte, der seit mehr als vier Jahren für den SVW spielt, mit dem Klub Höhen und Tiefen erlebte und nicht weiß, ob weiterhin auf ihn gebaut wird.

Für Kapitän Conrad ist der Umgang mit verdienten Spielern ein "Unding". Als junger Familienvater ist er daran interessiert, schnell Gewissheit über seine Zukunft zu haben. Der 29-Jährige kam 2017 zum Waldhof, stammt aus dem Kraichgau und würde gerne in Mannheim bleiben.

"Hoffentlich geht das nicht kaputt"

Weil die Aussagen hinsichtlich der guten Atmosphäre innerhalb der Mannschaft keine hohlen Phrasen sind, wollen auch andere nicht gehen. "Hoffentlich geht das nicht kaputt", sagt Conrad: "Wir sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Ich denke, dass viele gerne bleiben würden, aber es fehlt ihnen an Wertschätzung von Seiten des Vereins."

Der sportliche Leiter Jochen Kientz wehrt sich

Der sportliche Leiter Jochen Kientz wehrt sich gegen Vorwürfe, er verschleppe die Vertragsverhandlungen. Er verweist auf die schwierige Lage, in der er sich befindet. "Die Spieler, die schon länger hier sind, haben sehr gut dotierte Verträge. In dieser Form geht das nicht mehr. Wir wollen den Klub auf gesunde Füße stellen", sagt er.

Aber Stammspielern mit guten Leistungen Verträge für weniger Geld anbieten? Schwierig. Hinzu kommt, dass weder Kientz noch Trainer Bernhard Trares über den Sommer hinaus an den Verein gebunden sind. Das erleichtert die Lage nicht. Den Vertrag des Coaches könnte Kientz verlängern, sein eigener Kontrakt muss von der Geschäftsführung ausgedehnt werden.