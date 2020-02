Das Hinspiel zwischen Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg endete spektakulär 4:3 für die Kurpfälzer. Trotz interner Unruhe wollen sich die Waldhöfer auf das Sportliche fokussieren - und ganz vorne angreifen.

"Sie sind nicht unschlagbar", sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares dem SWR am Donnerstag über den kommenden Gegner MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr). Ob Trares das nun am letzten Resultat der Duisburger (0:1 in Zwickau) festmacht oder eher am spektakulären 4:3-Hinspiel-Sieg seiner Mannschaft, ist nicht überliefert.

An Selbstbewusstsein fehlt es den Kurpfälzern jedenfalls nicht: Mannheim stellt das beste Auswärtsteam der 3. Liga, hat auf fremdem Platze noch nicht verloren. Mehr noch: Die letzte Auswärtsniederlage des SV Waldhof datiert vom 12. Mai 2018 (ein 0:2 in Ulm in der Regionalliga Süwest), eine Monster-Serie.

Duisburg hat doppelt so oft verloren wie Mannheim

Fest steht auch: Sechs Mal hat der Tabellenführer aus Duisburg bereits verloren - und damit doppelt so oft wie der SV Waldhof. Die Kurpfälzer sind gar seit zehn Spielen ungeschlagen, spielten allerdings auch zuletzt drei Mal in Folge 1:1-Unentschieden.

Dauer 1:03 min Waldhof Mannheim-MSV Duisburg 4:3 Am 6. Spieltag konnte der SV Waldhof spektakulär mit 4:3 gegen Duisburg gewinnen

Ein 7-Tore-Fest im Hinspiel

Wer hofft, das Hinspiel zwischen den Mannheimern und den Duisburgern kann noch übertroffen werden, wird wohl enttäuscht: Es fielen sieben Tore samt kuriosem Spielverlauf: 2:0-Führung, 2:3-Rückstand, 4:3-Sieg. Der entscheidende Treffer von Marcel Seegert zum 4:3 setzte dabei dem Wahnsinn die Krone auf. Im Februar 2020 geht der Blick schon Richtung Saisonende, wo dem Waldhof im idealen Falle der direkte Durchmarsch in die 2. Liga winken könnte. Doch interne Querelen stören aktuell den Betriebsfrieden.

Dauer 0:16 min Bernhard Trares: "Duisburg ist nicht unschlagbar" Waldhof-Trainer Bernhard Trares vor dem Spitzenspiel

Waldhof verlängert mit Manager Kientz - aber (noch) nicht mit Leistungsträgern

Während diverse Spieler noch auf ihre Vertragsverlängerung warten, wurde das zum Saisonende auslaufende Arbeitspapier des Sportlichen Leiters Jochen Kientz langfristig ausgedehnt. Der Mannheimer Kapitän Kevin Conrad sprach von einem "Unding", wie mit verdienten, langjährigen Spielern umgegangen werde. Die Retourkutsche des Managers kam prompt: Es sei "unprofessionell, diese Aussagen als Kapitän zu tätigen", hielt Jochen Kientz dagegen.

TV-Tipp Alles zum Spiel des SV Waldhof Mannheim bei Tabellenführer MSV Duisburg sehen Sie am Samstag in der Sendung SWR Sport Fußball. Darüber hinaus gibt es weitere Highlights, Interviews und Analysen aus der 3. Liga. Los geht's ab 17:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Es scheint schwer, sich auf das Sportliche zu konzentrieren beim SV Waldhof, und dennoch versucht sich vor allem Trainer Bernhard Trares daran, den Fokus nur auf die Partie zu lenken: "Wir haben das Bewusstsein, dass wir jeden schlagen können und so fahren wir auch nach Duisburg." Der MSV würde es "überragend" machen, sei aber "auch nicht unschlagbar".

Mannheim spielte zwar vergangenen Sonntag nur 1:1 zuhause gegen Jena, profitierte aber auch davon, dass der Tabellendritte aus Unterhaching ebenfalls nicht gewinnen konnte (1:1 gegen Köln) und die Top-Teams Duisburg und Ingolstadt (0:1 gegen Uerdingen) sogar verloren.

Mit einem Sieg wäre Mannheim dick im Geschäft

Warum also sollte Mannheims Fabel-Serie nicht auch in Duisburg halten? Mit einem Sieg würde der Waldhof einen Schritt Richtung Tabellenspitze machen - und der sportliche Erfolg wäre vielleicht wieder gesprächswertiger als die internen Unruhen.