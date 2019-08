In Mannheim ist der 4:3-Erfolg des SV Waldhof über Duisburg Tagesthema. Der Neuling ist jetzt Tabellen-Vierter. Siegtorschütze Marcel Seegert ist noch ganz beseelt - und freut sich auf das Derby in Kaiserslautern.

Es läuft die 75. Minute im Spiel gegen den MSV Duisburg. Es steht 3:3, die Partie steht auf Messers Schneide. Eine zu lang geratene Ecke für Mannheim erreicht Waldhof-Spieler Maurice Deville. Der Offensiv-Spieler köpft den Ball zu Innenverteidiger Marcel Seegert und dieser trifft. Im Stadion brechen alle Dämme. "Ich stand einfach richtig. Es ging das gesamte Spiel lang hin und her, und dann habe ich vor unseren Fans in der Ostkurve getroffen. Das war ein ganz spezieller Moment", sagt der gebürtige Mannheimer im Gespräch mit SWR Sport.

Ein Spiel der Superlative

Seegerts Tor ging ein spektakulärer fußballerischer Schlagabtausch zwischen Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg voraus. In der 26. Minute lag Mannheim nach Toren von Diring und Sulejmani bereits 2:0 in Führung, bevor die Zebras noch vor der Pause ausglichen. Nach dem Seitenwechsel ging der Zweitliga-Absteiger aus Duisburg sogar in Führung, doch den Mannheimern gelang es, das Spiel erneut zu drehen. Sulejmani erzielte in der 70. Minute den Ausgleich, bevor Seegert zum Sieg einköpfte. Einziger Wermutstropfen ist die schwere Verletzung, die sich Waldhof-Keeper Markus Scholz bei seinem Klärungsversuch vor dem 2:1 der Duisburger zugezogen hatte. Der 31-Jährige wird monatelang ausfallen.

Mannheim mit starkem Saisonstart

Nach dem dritten Sieg in Folge stehen die Mannheimer auf dem vierten Tabellenplatz. Durch den Erfolg gegen Duisburg bleiben die Badener in der laufenden Saison ungeschlagen - als einziges Team neben dem FC Ingolstadt. "Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen Top-Teams bestehen und am Ende die Partie sogar drehen können. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber die dritte Liga ist immer umkämpft. Trotzdem denke ich, dass sich die Fans auf eine gute Saison freuen können", sagt Seegert.

Der heiße Tanz in Kaiserslautern

Am Mittwoch beginnt für die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares die Vorbereitung auf das kommende Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13:00 Uhr). Vor dem Derby beim FCK kribbelt es bereits beim Waldhof-Spieler. "Ich bin Mannheimer, da ist es unmöglich, die Bedeutung dieses Spiels nicht zu bemerken. Viele meiner Freunde sind Waldhof-Fans. Da bekomme ich schon einige Nachrichten zum Thema", sagt Seegert schmunzelnd.

Highlights 1. FC Kaiserslautern - SV Waldhof Mannheim bei SWR Sport in BW Eine ausführliche Zusammenfassung der Drittliga-Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim sehen Sie am Sonntag bei SWR Sport in BW (21:45 Uhr, SWR Fernsehen BW).

Trotzdem bereitet sich die Mannschaft auf die Partie wie auf jedes andere Spiel vor. Seegert: "Die Begegnung wird im Umfeld und von den Medien schon genug aufgeblasen. Wir tun gut daran, einfach unsere Hausaufgaben zu erledigen. Wir wissen, dass es ein hartes Duell wird. Wir kennen die Stärken der Lauterer. Natürlich treten wir nach den letzten Erfolgen mit Selbstvertrauen an. Aber wir werden uns trotzdem gewissenhaft vorbereiten." Schließlich wollen die Mannheimer auch im siebten Saisonspiel ungeschlagen bleiben.