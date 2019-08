per Mail teilen

Der Knoten ist geplatzt - und wie: Am vierten Spieltag der 3. Liga feierte der SV Waldhof Mannheim seinen ersten Saisonerfolg. Der SVW ließ dem TSV 1860 München beim 4:0 (1:0) vor 14.221 Zuschauern in Mannheim keine Chance.

Der SV Waldhof Mannheim wollte gegen den TSV 1860 München den Bock umstoßen und unbedingt den ersten Sieg der Drittliga-Saison einfahren. An den ersten drei Spieltagen hatte sich der Aufsteiger von Chemnitz (1:1), Meppen (0:0) und Magdeburg (1:1) jeweils unentschieden getrennt.

Stimmungsboykott in den ersten 19:07 Minuten

Die Anfangsphase war geprägt von den stillen Waldhof-Fans. Die Anhänger des Traditionsklubs schwiegen aufgrund des ungeliebten Termins am Montagabend in den ersten 19:07 Minuten - angelehnt an das Gründungsjahr des SVW. Auf die Sekunde pünktlich starteten die Anhänger dann ihren Support.

Von Beginn an entwickelte sich ein offensiv geprägtes Spiel, beide Teams spielten nach vorne und versteckten sich nicht. Mannheim überließ den Gästen aus München in den meisten Situationen den Ball und lauerte auf Fehler, um dann blitzschnell kontern zu können. Klare Chancen blieben in den ersten 30 Minuten aber Mangelware.

Michael Schultz ist per Kopf zur Stelle

Nach 32 Minuten zirkelte dann Waldhof-Mittelfeldspieler Dorian Diring einen Freistoß vor den Kasten der Löwen, Michael Schultz köpfte aus fünf Metern zur Führung für den SVW ein.

SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München 4:0 (1:0) SV Waldhof Mannheim: Scholz - Marx, Mi. Schultz, M. Seegert, Conrad (87. Celik) - Deville, dos Santos (46. Christiansen), Ma. Schuster, Diring - G. Korte, Sulejmani (83. Koffi) TSV 1860 München: Bonmann - Paul, F. Weber, Erdmann, P. Steinhart - Wein - Kindsvater, Dressel (52. Gebhart), Bekiroglu, Willsch (53. Greilinger) - Mölders (78. Ziereis) Schiedsrichter: Christof Günsch (Marburg) Zuschauer: 14.221 Tore: 1:0 Mi. Schultz (32.), 2:0 G. Korte (49.), 3:0 G. Korte (53.), 4:0 Diring (89.)

Fast im Gegenzug der Ausgleich für 1860, doch Angreifer Sascha Mölders scheiterte am Waldhof-Keeper Markus Scholz. So blieb es zur Halbzeit bei der 1:0-Führung für die Hausherren.

Gianluca Korte legt zum 2:0 und zum 3:0 nach

Und der SV Waldhof legte direkt nach Wiederanpfiff nach: Maurice Deville bediente von rechts Valmir Sulejmani, der an Löwen-Torhüter Hendrik Bonmann scheiterte. Gianluca Korte schoß den Abpraller aus zehn Metern ins Münchner Tor zum 2:0 (49.).

Danach zeigte sich der TSV 1860 geschockt - was Mannheim ausnutzte. Nach einem Doppelpass im Mittelfeld zwischen Deville und Korte war die Münchner Defensive entblößt. Korte ließ sich die Chance nicht nehmen und traf vom rechten Strafraumeck zum 3:0 (53.) - die Vorentscheidung.

Die Löwen fingen sich dann zwar wieder - Efkan Bekiroglu traf in der 56. Minute nur den Pfosten - aber der SVW war jetzt deutlich überlegen. Immer wieder setzte der Aufsteiger nach Münchner Ballverlusten zu Kontern an und hätte das Ergebnis mit mehr Konsequenz noch ausbauen können. Kurz vor Schluß gelang dies noch - Diring setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt (89.).

Waldhof immer noch ungeschlagen

Waldhof Mannheim ist somit nach vier Spieltagen noch ungeschlagen und weist als Neunter sechs Punkte auf. Eine respektable Bilanz für den Aufsteiger. 1860 München muss sich indes mit vier Zählern als Tabellen-13. nach unten orientieren.