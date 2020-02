per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim ist das meist gefürchtete Auswärtsteam der 3. Liga. Kein Team konnte einen Sieg einfahren, wenn der Aufsteiger zu Gast war. Platz drei lässt die Fans nun von der 2. Liga träumen.

Gegen den SV Meppen zeigte der SVW, dass sie ihre Auswärtsstärke auch über die Winterpause nicht verloren haben. Mit dem 1:0- Zittersieg sicherten sich die Kurpfälzer ihren neunten Saisonerfolg, sechs davon in der Fremde. Damit behauptet der Aufsteiger seinen dritten Tabellenplatz. Besonders bemerkenswert: Die Mannheimer mussten fast die komplette Hinrunde auf ihren Stammkeeper Markus Scholz und Top-Stürmer Valmir Sulejmani verzichten.

Sulejmani feiert Comeback

Nach seiner langen Verletzungspause stand Sulejmani am Samstag erstmals wieder auf dem Platz und zeigte gegen den SV Meppen, wie wichtig er für sein Team sein kann: Bei seinem Comeback stand der Stürmer von Beginn an auf dem Platz und bereitete in der 18. Minute das Tor des Tages von Mounir Bouziane vor.

Mit dem Sieg beendeten die Schwarz-Weißen gleichzeitig die Meppener Serie. Der Tabellenachte hatte zuvor neun Spiele in folge nicht mehr verloren. Dabei ließ sich die Trares-Elf auch nicht von Arianit Feratis Platzverweis (58.) beirren und hielt den Kasten von Waldhof-Keeper Timo Königsmann auch über eine halbe Stunde in Überzahl sauber.

Der Aufsteiger mischt vorne mit

Der SV Waldhof Mannheim zeigt in dieser Saison, dass er in der 3. Liga vorne mithalten kann. Zuletzt blieben die Kurpfälzer sieben Spiele ungeschlagen. Besonders die Auswärtsbilanz sticht dabei hervor: Bisher fuhren die Mannheimer nie ohne Punktgewinn nach Hause. Ganze elf Spiele hält die Auswärtsserie jetzt schon an.

Mit dieser makellosen Bilanz sind sie das einzige Team im Deutschen Profifußball, das in der Fremde noch ungeschlagen ist. Auf Platz drei liegend können sich die Fans Hoffnungen auf einen direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga machen. Damit es für den Aufstieg reicht, muss der SV Waldhof Mannheim aber die Heimbilanz verbessern. Am Sonntag haben sie dazu gegen den 1.FC Magdeburg die nächste Chance.