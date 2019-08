16 Jahre lang mussten die Fans des SV Waldhof Mannheim auf einen Sieg im Profi-Fußball warten. Pünktlich vor dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt hat es der Drittliga-Aufsteiger geschafft.

Schon vor dem erwarteten Fußball-Fest im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag (Anpfiff 15:30 Uhr) gab es beim SV Waldhof Mannheim Grund zu feiern. Am vierten Spieltag der 3. Liga holte der Aufsteiger seinen ersten Saison-Sieg, das 4:0 im Duell der Traditionsclubs mit dem TSV 1860 München am Montagabend war 16 Jahre nach dem Abschied aus der 2. Bundesliga zudem der erste Sieg im Profifußball nach langer Pause. "Ich bin froh, dass wir unseren Leuten hier so einen Abend bescheren konnten", sagte Trainer Bernhard Trares. Die starke Leistung stärkte die Mannheimer in ihrer Überzeugung, in der 3. Liga voll wettbewerbsfähig zu sein.

Und womöglich ist der Club im ersten DFB-Pokalspiel seit August 2003 auch nicht ganz chancenlos - der klare Sieg beschert dem SV Waldhof jedenfalls Rückenwind vor dem Erstrundenmatch gegen die Eintracht. "Das ist schon ein richtiges Highlight", sagte der zweimalige Torschütze Gianluca Korte. "Einige von uns haben noch nie DFB-Pokal erlebt". Das Carl-Benz-Stadion ist seit Wochen ausverkauft, mehr als 24.000 Zuschauer wollen gegen die Frankfurter live dabei sein. Gegen den Halbfinalisten der Europa League der vergangenen Saison wollen die Waldhöfer eine Überraschung schaffen. Das Selbstvertrauen ist nach dem Sieg gegen 1860 nicht kleiner geworden. "Eine Chance hat man immer", erklärte Korte.

Waldhof Mannheim seit 26 Punktspielen ungeschlagen

Der Deutsch-Italiener war mit seinen beiden Toren in der 49. und 53. Minute daran beteiligt, dass sich die Mannheimer nach drei Unentschieden zum Saison-Auftakt diesmal "selbst belohnten", wie es Trainer Trares beschrieb und auf Rang neun der Tabelle stehen. Saisonübergreifend ist Mannheim nun seit 26 Punktspielen ungeschlagen.

Vor den beiden Korte-Toren hatte Innenverteidiger Michael Schultz per Kopf das 1:0 erzielt (32.), Dorian Diring traf kurz vor dem Ende vor 14.221 Zuschauern zum 4:0-Endstand (89.). Die Mannheimer hatten nach der Pause noch viel weitere Chancen und hätten sogar noch höher gewinnen können.