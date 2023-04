Immer wieder auswärts: Waldhof Mannheim verliert in Saarbrücken

per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim verliert am 30. Spieltag der 3. Liga mit 1:2 (1:0) beim 1. FC Saarbrücken. Es ist die zehnte Pleite im 15. Auswärtsspiel für die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart.

Die Partie vor 14.500 Zuschauern im Saarbrücker Ludwigsparkstadion begann erwartungsgemäß umkämpft, viele intensive Zweikämpfe prägten die Anfangsminuten. Eine klare spielerische Linie ließen beide Teams zunächst vermissen.

Wie aus dem Nichts gingen die Mannheimer in Führung. In der 22. Minute schnappte sich Marten Winkler auf der linken Seite den Ball an der Mittelinie und machte sich auf den Weg Richtung FCS-Tor. Im Strafraum angekommen schoss er den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte.

Im Anschluss überließen die Mannheimer den Gastgebern die Initiative und zogen sich etwas mehr zurück. In der 37. Minute verpasste Winkler die große Chance aufs 2:0, als er die Hereingabe von Thomas Pledl verpasste.

Saarbrücken mit Doppelschlag nach der Pause

Im zweiten Abschnitt wendete sich das Blatt, kurz nach dem Wechsel glich Saarbrücken aus. Nach einem Eckball kam Bjarne Thoelke am zweiten Pfosten ungedeckt zum Abschluss und traf zum 1:1 (49.).

Und es kam noch dicker für den Waldhof. Nur vier Minuten später bekamen die Mannheimer einen Eckball nicht endgültig geklärt. Calogero Rizzuto kam über die linke Seite abermals zum Flanken, Thoelke scheiterte aus kurzer Distanz an Keeper Bartels, den Abpraller musste Lukas Boeder nur noch über die Linie drücken.

Waldhofs Taz trifft nur die Latte

Nach einer knappen Stunde hatten die Mannheimer die große Chance zum Ausgleich, doch der Freistoß von Berkan Taz aus 20 Metern klatschte nur an die Latte (59.).

Der Waldhof belagerte im Anschluss den Strafraum der Gastgeber, konnte sich aber nur selten entscheidend durchsetzen. In der Schlussphase warfen die Mannheimer alles nach vorne, Saarbrücken verpasste bei Kontern mehrfach die Entscheidung.

Waldhof auf Rang sieben

Durch die Niederlage stehen die Mannheimer mit 48 Punkten auf Rang sieben. Zu Platz vier (der aktuell zur Relegation berechtig) hat die Neidhart-Elf fünf Punkte Rückstand.