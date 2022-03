Heftige Niederlage für Waldhof Mannheim im Spitzenspiel

per Mail teilen

Waldhof Mannheim musste im Spitzenspiel der 3. Liga gegen Eintracht Braunschweig eine deutliche Niederlage einstecken. Das ist ein deutlicher Dämpfer für die Aufstiegsträume der Kurpfälzer.

Über diese Szene wird sich Marcel Costly noch eine Weile ärgern: Marcel Seegert hatte den Ball in der 39. Minute aufs Braunschweiger Tor geköpft. Eintracht-Torhüter Jasmin Fejzic war schon geschlagen. Der Ball wäre auch so drin gewesen, doch Costly drückte ihn final über die Linie. Das Problem: Im Gegensatz zu Seegert stand Costly im Abseits. So wurde es nichts mit der zum diesem Zeitpunkt verdienten Führung für Waldhof Mannheim im Spitzenspiel gegen Eintracht Braunschweig.

Und es kam noch schlimmer. Denn im direkten Gegenzug, 53 Sekunden nach der vermeintlichen Waldhof-Führung machte der ehemalige Heidenheimer Maurice Multhaup das Tor für Eintracht Braunschweig. Es war der Wendepunkt einer spektakulären ersten Halbzeit, in der Waldhof Mannheim über weite Strecken die bessere Mannschaft war. Doch weder Dominik Martinovic (2. Minute) noch Marc Schnatterer (13.) konnten den Ball im Braunschweiger Tor unterbringen.

Eine Platzwunde und ein zurückgenommener Elfmeter

Es folgte die Zeit der großen Gesten: Erst sprintete Schnatterer die 50 Meter zur Seitenlinie, um sich nach dem Wohlergehen des just zurückgekehrten Robin Krauße zu erkundigen. Zuvor hatte Schnatterer ihn mit den Stollen am Kopf getroffen (19.) und dafür gelb kassiert. Krauße rannte in die Kabine und musste mit fünf Stichen genäht werden. "Ich habe sofort gemerkt, dass da eine ganze Menge Blut unterwegs ist. Mein dreijähriger Sohn sitzt zuhause vor dem Fernseher, das muss der nicht sehen", sagte der 27-Jährige nach der Partie bei Magentasport. Der Braunschweiger spielte fortan mit einem blauen Turban.

Dann war es Krauße, der mit Schiedsrichter Bastian Dankert sprach, woraufhin der den diskutablen Handelfmeter zurücknahm, den er zuvor gegen Waldhof gepfiffen hatte. Gerrit Gohlke hatte den Ball zuvor an den Oberarm bekommen (45.). So ging es mit 0:1 in die Pause.

Waldhof Mannheim nun mit fünf Punkten Rückstand

Nach der Halbzeit sorgte Braunschweig schnell für klare Verhältnisse. Und wieder war es Multhaup, der gleich zwei Stellungsfehler in der Waldhof-Abwehr ausnutze und Keeper Timo Königsmann zum 0:2 überwandt (48.). Das 0:3 köpfte Innenverteidiger Michael Schultz (54.) der von 2016 bis 2020 115 mal für Waldhof Mannheim aufgelaufen war.

Mannheim gab nicht auf, doch Baris Ekincier scheitere im Eins-gegen-Eins am Braunschweiger Keeper Fejzic. Weil auch Schultz nach einem Eckball knapp das 0:4 verpasste, blieb es bei der 0:3-Niederlage, die Waldhof Mannheim wohl vorerst aus dem Aufstiegsrennen gekegelt hat. Dann die Kurpfälzer fallen auf Platz sechs zurück und haben nun fünf Punkte Rückstand auf Eintracht Braunschweig als Dritten.