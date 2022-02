Waldhof Mannheim torlos gegen Türkgücü

Waldhof Mannheim hat gegen Türkgücü München wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegen lassen. Die Kurpfälzer scheiterten vor allem an Türkgücü-Keeper Franco Flückiger.

Waldhof Mannheim legte stark los und tauchte schon in den ersten zehn Minuten dreimal gefährlich vor dem Münchner Tor auf. Dominik Martinovic scheitere an Türkgücü-Torwart Franco Flückiger (2.), Adrien Lebeau (8.) und Marc Schnatterer im Zusammenspiel mit Martinovic (10.) scheiterten jedoch eher an sich selbst. Münchens Abwehr agierte in dieser Phase vogelwild. Doch Mannheim konnte die zahlreichen Fehler nicht nutzen.

Waldhof blieb die dominante Mannschaft, doch Türkgücü spielte anschließend stabiler. Weil Martinovic in der 33. Minute gleich zweimal scheiterte (erst an Verteidiger Moritz Kuhn, dann an Torwart Flückiger) und Winterneuzugang Pascal Sohm eine Minute später den Ball nicht richtig traf, ging es mit 0:0 in die Pause.

Waldhof Mannheim zu ungenau

Waldhof Mannheim kam auch stärker aus der Pause, war in der Offensive jedoch häufig zu ungenau. So ergaben sich kaum zwingende Chancen. Erst in der Schlussphase kam Mannheim wieder gefährlich vors Münchner Tor. Martinovic probierte es mit einem Fallrückzieher (79.), Sohm mit einem Kopfball (80.). Doch in beiden Fällen war der herausragende Flückiger zur Stelle. Sechs Minuten später rettete die Latte nach einem Martinovic-Kopfball für den erstmals geschlagenen Türkgücü-Keeper. Weil auch Philip Türpitz nach dem der einzigen wirklich gefährlichen Türkgücü-Konter an Waldhof-Keeper Timo Königsmann scheiterte, blieb es beim 0:0.

Ärgerlich für Waldhof Mannheim, die dadurch wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen lassen, da Konkurrent Eintracht Braunschweig im Parallel-Spiel ebenfalls nicht über ein Unentschieden gegen Freiburg II hinaus kam. Die Mannheimer stehen mit nun 42 Punkten auf Platz fünf. Der 1. FC Saarbrücken hat damit die Gelegenheit auf vier Punkte davon zu ziehen.