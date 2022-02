Waldhof gegen den FCK: Hitzige Zweikämpfe, aber keine Tore im Derby

Der SV Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern haben sich am 27. Spieltag der 3. Liga unentschieden getrennt. Mannheim sprang auf Platz vier, verpasste es aber, den Rückstand auf den FCK zu verkürzen.

19.000 Zuschauer waren im Mannheimer Carl-Benz-Stadion (20.02.) zugelassen, 1.900 hielten es mit dem FCK. Quasi pausenlos besangen sie das Derby, das ihnen hitzig geführte Zweikämpfe bot, aber keine Tore. Es endete 0:0.

FCK-Mittelfeldspieler Felix Götze verletzt ausgewechselt

Bei einem dieser Zweikämpfe knickte Lauterns Felix Götze, der für René Klingenburg (fünfte Gelbe Karte) in die Startelf gerückt war, um. Götze musste nach einer Viertelstunde mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden. Daniel Hanslik kam ins Spiel.

Derby: Waldhofs Sohm und Lauterns Boyd mit ersten Chancen

Mannheim mühte sich, den FCK, die beste Defensive der Liga, früh unter Druck zu setzen. Doch es dauerte 21 Minuten, bis sich daraus die erste gefährliche Situation entwickelte. Stürmer Pascal Sohm nahm im Strafraum des FCK unter Bedrängnis eine Flanke an, kam aber nicht zum Abschluss. Auch Marc Schnatterers Schuss wurde geblockt. Die Roten Teufel, die ihrerseits wenig Freiräume in der Abwehr der Mannheimer fanden, hatten kurze darauf ihre erste Gelegenheit durch Terrence Boyd. Angespielt von Kenny Prince Redondo zog der Stürmer aus der Distanz ab, Timo Königsmann im Tor der Gastgeber parierte. Boyd und Marlon Ritter waren es, die sich vor der Halbzeit mit Distanzschüssen versuchten. Auf der anderen Seite forderte Schnatterer einen Elfmeter, aber Schiedsrichter Deniz Aytekin, der die Partie mit ruhiger Ausstrahlung im Griff hatte, kam dieser Forderung nicht nach.

Waldhofs Adrien Lebeau verletzt, wieder vergeben Sohm und Boyd

Die zweite Hälfte begann wie die Erste: mit intensiven Zweikämpfen und einer Verletzung. Diesmal hatte es Mannheims Adrien Lebeau getroffen. Er musste ausgewechselt werden, für ihn kam Joseph Boyamba. Und wie im ersten Durchgang hatten Sohm und Boyd die ersten Chancen. Mannheims Sohm schob den Ball aus kurzer Distanz rechts am Tor vorbei, einige Szenen später schoss Lauterns Boyd wenige Meter vor dem Tor weit drüber. Es waren die bis dahin größten Gelegenheiten der Partie. Beide Stürmer hätten ihre Teams in Führung schießen müssen. Das Derby, das belegten nicht nur diese Szenen, nahm an Fahrt auf. Von zwei entschlossenen Teams wirkte Mannheim, angetrieben von lautstarken Fans, noch zielstrebiger, noch näher dran am ersten Treffer. Schüsse, etwa von Marcel Costly, blieben aber erfolglos. Die letzte große Gelegenheit vergab Marcel Seegert nach einer Ecke per Kopf. Das Spiel ging ohne Tore zu Ende.

Mannheim rückt auf den vierten Platz, FCK ist Zweiter

Wie bereits das Hinspiel. Damals hatte der FCK in der ersten Hälfte zwei Rote Karten gesehen und dennoch einen Punkt erkämpft. Von da an ist die Mannschaft vom 15. bis auf den zweiten Platz geklettert, wo sie mit 47 Punkten steht. Die Mannheimer, die in der Hinrunde immer wieder unter den besten Drei auftauchten, sind Vierter mit 43 Punkten, haben allerdings bereits 27 Partien gespielt und damit eine mehr als der FCK.