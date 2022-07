Waldhof Mannheim mit Auftakt-Sieg gegen Viktoria Köln

per Mail teilen

Waldhof Mannheim gelingt zum Auftakt der 3. Liga ein 3:1-Sieg gegen Viktoria Köln. Es war der erste Sieg im ersten Pflichtspiel von Neu-Trainer Christian Neidhart.

In der Schlussphase sicherte sich Waldhof Mannheim den 3:1-Sieg gegen Viktoria Köln. Damit veredelten die Kurpfälzer die Pflichtspiel-Premiere von Trainer Christian Neidhart, der Patrick Glöckner im Sommer abgelöst hat. Baris Ekincier hatte Mannheim in der zweiten Halbzeit in Führung geschossen (64.). Zwar konnte Youssef Amyn kurzfristig ausgleichen (74.). Doch Gerrit Gohlke (86.) und Dominik Kother (90.+2) sicherten den Kurpfälzern den Sieg. Der Sieg für die ambitionierten Mannheimer vor 7.868 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion war verdient.

In der ersten Halbzeit spielte Mannheim engagiert, aber vor dem Tor glücklos. Nach dem ersten Tor von Ekincier schien der Bann bereits gebrochen. Mannheim kontrollierte Spiel und Gegner. Entsprechend überraschend gelang Viktoria Köln der Ausgleich nach einer Standard-Situation. Danach deutete viel auf ein Remis hin, ehe Gohlke nach einem Freistoß aus kurzer Distanz zum 2:1 traf. Dominik Kother erzielte in der Nachspielzeit nach einem Konter das dritte Tor der Mannheimer.