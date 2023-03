Bahn schießt Waldhof Mannheim auf Platz drei

Waldhof Mannheim hat sich in einem engen Spiel gegen den FC Ingolstadt durchgesetzt und sich auf den Relegationsplatz geschossen.

Bentley Baxter Bahn (32. & 88. per Foulelfmeter) und Dominik Martinovic (54.) schossen die Tore zum 3:2-Sieg von Waldhof Mannheim gegen den FC Ingolstadt. Patrick Schmidt (56.) und der ehemalige Mannheimer Valmir Sulejmani (90.) haben die Schanzer zweimal hoffen lassen. Das Team von Trainer Christian Neidhart schafft den Sprung auf den Relegationsplatz.

Mannheim begann mit sehr viel Druck und spielte sich schnell am Strafraum der Oberbayern fest. Allerdings gelang es dem FCI, die zahlreichen Flanken und Schuss-Versuche zu verteidigen. Dann kippte das Spiel. Zunächst bugsierte Alexander Rossipal den Ball nach einer Flanke von Pascal Testroet fast ins eigene Tor (18.). Dann konnte Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels mit den Fingerspitzen gerade so gegen Patrick Schmidt retten (27.). Und nur zwei Minuten später grätschte Marcel Seegert nach einer Finte von Testroet ins Leere und musste zusehen, wie dessen Schuss nur knapp das Tor verfehlte.

Bahn mit dem Doppelpack für Waldhof Mannheim

Doch mitten in diese Phase platzte Waldhof Mannheim mit der Führung. Bentley Baxter Bahn wuchtete den Ball von der Strafraumkante ins linke Toreck (32.) - eine glückliche 1:0-Führung für Waldhof Mannheim und gleichzeitig der Halbzeit-Stand.

Auch in der zweiten Halbzeit startete Mannheim mit viel Verve und war erneut erfolgreich: Berkan Taz bediente Dominik Martinovic mit einem Steilpass im 16er. Der gebürtige Stuttgarter zirkelte den Ball zielgenau zur 2:0-Führung ins lange Eck (54.). War das die Entscheidung? Nein. Denn nur zwei Minuten später konnte Rossipal FCI-Stürmer Patrick Schmidt nicht daran hindern, nach einer Ecke per Kopf den Anschlusstreffer zu erzielen (56.). Waldhof Mannheim sah sich fortan wütenden Angriffen ausgesetzt und konnte selbst nur noch selten gefährlich werden. Bei einem der seltenen Konter rempelte FCI-Verteidiger Donald Nduka den eingewechselten Daniel Keita-Ruel im Strafraum um. Bahn verwandelte lässig zum 3:1.

Waldhof Mannheim mit einem Riesenschritt im Aufstiegsrennen

Doch wieder dauerte es nur zwei Minuten, bis Mannheim den erneuten Anschluss-Treffer - von Valmir Sulejmani (88.) - hinnehmen musste. Doch die Kurpfälzer konnten den knappen 3:2-Sieg über die Zeit retten. Auch, weil Dominik Franke in der Nachspielzeit noch wegen einer Notbremse mit einer Roten Karte vom Platz flog.

Für Waldhof Mannheim war es der dritte Sieg in Serie und ein Riesenschritt im Kampf um den Aufstieg. Denn Mannheim profitiert von der Niederlage des SV Wehen Wiesbaden bei SC Freiburg II, hat nun 48 Punkte und schiebt sich an den Hessen vorbei auf Platz drei. Der berechtigt eigentlich zur Relegation. Weil die Breisgauer als Zweitvertretung jedoch nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen dürfen, könnte der dritte Platz in der laufenden Saison auch für den direkten Aufstieg reichen.