Last-Minute-Treffer reicht Waldhof Mannheim nicht zum Sieg

In der Nachspielzeit hat Alexander Rossipal Waldhof Mannheim beim SC Verl in Führung geschossen. Dennoch reichte es nicht zu einem Sieg für die Kurpfälzer.

Als Schiedsrichter Steven Greif in der 90. Minute auf den Punkt zeigte und Alexander Rossipal Waldhof Mannheim beim SC Verl mit 2:1 in Führung schoss, schien das Spiel gelaufen. Doch Mael Corboz schockte die Kurpfälzer mit seinem Volley-Tor in der Nachspielzeit. In Summe war das 2:2-Unentschieden jedoch ein gerechtes Ergebnis.

Verl startete besser ins Spiel, und hatte die erste Möglichkeit bereits in der 11. Minute durch Eduard Probst. Doch Waldhof-Torwart Morten Behrens konnte sowohl den Schuss von Probst als auch den Nachschuss von Mael Corboz abwehren. Zehn Minuten später war Behrens erneut zur Stelle und parierte den Schuss von Luca Stellwagen.

Waldhof-Torhüter Behrens im Mittelpunkt

Wenige Minuten vor der Pause musste Behrens den Ball dann doch aus dem Netz holen. Waldhof-Verteidiger Julian Riedel ließ sich von Probst düpieren, der den Ball an Behrens vorbei ins Tor spitzelte (41.). Kurz darauf war Behrens bei Nicolas Sessas Schuss von der Strafraumkante erneut gefragt. So ging Waldhof Mannheim mit dem 0:1 in die Pause.

Nach der Pause bot sich den 1.216 Zuschauern ein anderes Bild. Denn Waldhof wurde sofort gefährlich. Die erste große Chance setzte Dominik Martinovic mit der Hacke noch neben das Tor (49.). Doch nur zwei Minuten später ließ Stefano Russo dem Verler Keeper Niclas Thiede mit seinem gut platzierten Kopfball aus elf Metern keine Chance (51.).

Waldhof Mannheim mit Wucht und fehlender Präzision

Mannheim drückte weiter und hätte das Spiel beinahe innerhalb von nur drei Minuten komplett gedreht. Doch nach Martinovics Querpass bekam der Verler Verteidiger Nico Ochojski den Fuß im letzten Moment dazwischen, sonst hätte Berkan Taz der leere Tor vor sich gehabt (54.). Mannheim blieb das bessere Team, spielte jedoch nicht präzise genug.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Erst unterschätzte Sportclub-Torwart Thiede einen Steilpass. Bei seinem verzweifelten Rettungsversuch foulte er den heranstürmenden Martinovic im Strafraum. Alexander Rossipal behielt in der 90. Minute die Nerven und schoss den Elfmeter präzise zur Mannheimer 2:1-Führung ein. Doch mit der letzten Aktion - die angezeigte Nachspielzeit war bereits abgelaufen - schoss Corboz mit seinem Volley aus 16 Metern doch noch zum gerechten Unentschieden ein.